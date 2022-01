Les résultats du Billard Club Chalonnais

Ce week-end avait lieu le 2éme tournoi au mode de jeu 3 Bandes dans les différentes catégories. A Chalon, en Nationale 2, 3éme place pour Eric Soler avec 0,442 de moyenne générale, 4 points de meilleure série. Toujours à Chalon, en Régionale 1, Jean Dorlet prend la 4éme place avec 0,295 de moyenne générale, 3 points de meilleure série, Jacques Pace 6éme avec 0,264 de moyenne générale 3 points de meilleure série.

A Autun, en Régionale 2, Daniel Laucher termine 2éme du tournoi avec 0,253 de moyenne générale, 4 points de meilleure série, 4éme place pour Serge Lageneste avec 0,231 de moyenne générale, meilleure série 3 points.

Prochaines compétitions , au Billard Français le 16 janvier , 3éme et dernier tournoi à la Bande dans les différentes catégories et au Billard Américain le 06 Février à Dijon tournoi au mode de jeu de la 10 avec la participation des chalonnais(e) Severine Laugére , Frédéric Bisac , Léo Boumbra , et Ludovic Roch .