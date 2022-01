L’association ̏Tous Ensemble˝ de Champforgeuil a remis un chèque de 1000 € à "Cœur et Santé" de Chalon.

L’association ̏Tous ensemble˝ a remis un chèque de 1 000 € à Roger Giraudon responsable du club ̏Cœur et Santé˝. Ce chèque correspond aux bénéfices des différents événements organisés dans l’année (loto, voyages, brocantes). Les deux années passées ont réduit considérablement les manifestations habituellement organisées par l’association de Champforgeuil mais son président Jean-Jacques Vincent et les membres ont tout de même réuni une belle somme pour aider ̏Cœur et Santé˝. L’association ̏Tous Ensemble˝ compte une quinzaine d’adhérents avec 2 nouveaux venus en ce début d’année 2022.

Le club chalonnais ̏Cœur et Santé˝ est affiliée à la Fédération Française de Cardiologie. Elle assure une mission de soutien et de rééducation par le sport auprès de ses adhérents victimes de problèmes cardiaques. Comme dans beaucoup d’associations le nombre d’adhérents a nettement diminué, mais les 66 encore présents continuent à pratiquer la marche et les séances de sport. L’accompagnement n’est pas seulement physique mais il est aussi moral auprès des malades et de leur entourage proche.

L’association assure également des formations à l’utilisation des défibrillateurs et en finance un certain nombre. Le club possède 3 défibrillateurs, 2 mobiles qui font partie des équipements emportés pour les sorties pédestres et 1 fixe.

L’association ̏Tous Ensemble˝ espère vivement pouvoir de nouveau organiser lotos, brocantes et autres manifestations pour continuer à apporter ce soutien financier au Club Cœur et Santé.

C.Cléaux