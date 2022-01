Mobilisation interprofessionnelle pour une hausse des salaires à Chalon-sur-Saône

À l'appel de l'Intersyndicale (CGT, FO, FSU et SUD-Solidaires), ils étaient entre 300 et 400 professionnels de santé, fonctionnaires, salariés du privé ou enseignants à défiler dans les rues de Chalon-sur-Saône, ce jeudi 27 janvier, pour exiger une augmentation des salaires compensant l’inflation. Plus de détails avec Info Chalon.

Plus de 28% pour le gazole, plus de 51% pour le fuel, plus de 12% dans les transports, plus de 38,64% pour les pâtes, plus de 4,33% pour le sucre...

«Tout augmente sauf les salaraires!»

Force est de constater que l'inflation a atteint un niveau record en 2021, une tendance qui devrait se poursuivre en 2022.

Et, à quelques semaines des élections présidentielles, le pouvoir d'achat est devenu une préoccupation majeure pour la population.

À l'appel des organisations syndicales CGT, FO, FSU SUD-Solidaires, professionnels de santé, fonctionnaires, salariés du privé ou de l'enseignement avaient rendez-vous ce jeudi 27 janvier à 14 heures 30, devant la Maison des Syndicats de Chalon-sur-Saône.

Plus de 400 personnes ont répondu présent pour exiger une augmentation des salaires compensant cette inflation galopante.

Ils étaient 330, selon la Police. À noter qu'ils étaient 250 à Montceau-les-Mines, 200 à Mâcon et 20 à Autun, toujours selon les forces de l'ordre.

Durant cette manifestation, les salariés de l'enseignement ont pris la parole devant les marches du Tribunal de grande instance et les professionnels de santé devant la Gare de Chalon-sur-Saône.

Au-delà de la question des salaires, d'autres revendications ont été évoquées comme l'appauvrissement des retraités, mettre fin à la réforme de l'assurance-chômage, au gel du point d'indice pour les fonctionnaires.

Après un dernier temps de parole, le cortège s'est disloqué un peu avant 16 heures 40 sur la Place de l'Hôtel de Ville.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati