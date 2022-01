Rugby - Chatenoy en déplacement à Montbard pour ouvrir la phase qualificative

La poule de Brassage les a amenés à l’objectif fixé en début de saison, jouer au minimum la 2e Série et aller chercher une montée en 1ere Série Territoriale. Le terrain des prochains dimanches et ce jusqu’au 1er mai dernier match de cette poule qualificative, donnera le verdict de cet objectif, ambitieux certes quand on sait par ou le club est passé ces dernières années cela rassure beaucoup de monde dans l’ovalie régionale.

Pour ce premier match Aller, le Chatenoy Rugby Club ( CRC) se déplace à Montbard. Ce club de Cote d’Or a un résultat identique à celui de Chatenoy dans sa poule de brassage. Cela veut dire que la valeur est la même et que, pour revenir avec une victoire, il faudra donner le meilleur de soi-même. Une vérité sportive que les Châtenoyens espèrent concrétiser par un bon match histoire d’oublier les mésaventures (physiques et mentales) de la poule de brassage.

Avec Guillaume Boillereaux, l’entraineur du CRC, la solution est simple : « Il nous faut prendre cette phase qualificative par le bon bout en montrant ce que nous valons. Nous avons une équipe pour bien figurer.»

Quant aux frères Vincente, Ayrton (à g.) et Marvin (à d.), la volonté est bien là pour mener à bien cette phase de Championnat Régional.

Pour Ayrton (19 ans) le plus jeune des deux, le rugby est une découverte pour lui : « C’est ma première année de pratique et je suis vraiment passionné par ce jeu qu’est le rugby. Franchement si j’avais su j’aurais franchi le pas avant, mais en Guadeloupe d’ou j’arrive, il n’y a pas de pratique rugby comme ici. Je suis en train de faire mes preuves en 2e ligne, aux cotés de joueurs d’expérience et je fais tout pour bien m’en tirer. Ce dimanche nous allons jouer un match important et je suis très motivé. »

Pour Marvin, le grand frère, venir jouer au XV est un grand changement : « En Guadeloupe nous avons toujours joué au rugby à VII. Cela me change littéralement mais en finalité je préfère le jeu à 15 parce que l’esprit est différent. Chaque joueur, dans son poste, à un rôle à jouer. Les avants sont là pour conquérir des ballons et les donner proprement aux lignes arrières pour aller marquer des essais. C’est le rugby de base ou il faut se donner à 100%.

Dimanche il faudra être des conquérants car on a une équipe, un groupe pour gagner. Nous sommes capables de faire de belles choses et en ramenant d’entrée une victoire à l’extérieur cela nous mettra le pied à l’étrier pour la suite et être ainsi dans les ambitions du club. »

Réponse demain soir vers 16h30 du coté de Montbard (21), au complexe sportif Saint Roch, coup d’envoi à 15h. L’arbitre de la rencontre est Mr Rémy Chamousset.

JC Reynaud