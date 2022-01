AVIS DE DECES - Monsieur Maurice ALBRAN

VIREY-LE-GRAND, SAINT-MARCEL, OSLON, MERCUREY



Isabelle et Laurent Loyal,

Anne et Eric Journault,

Stéphane et Sandrine Albran, ses enfants ;

Margaux, Armand et Sarah, Lucie, Rémi, Paul, Etienne, Gabin, ses petits-enfants ;

Marcel, son frère, Jeannine, Georgette, ses sœurs ;

Raymonde, sa belle-sœur, ses neveux et nièces ; parents et amis,

Jeannine et René,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Maurice ALBRAN

survenu dans sa 82e année.

Ses obsèques seront célébrées mardi 1er février, à 15 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Maurice repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'Hôpital W. Morey, ses infirmières à

domicile pour leur gentillesse et leur dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.