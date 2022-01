Ambiance Cabaret et public conquis à la salle Baumann d’Epervans pour le spectacle au bénéfice de l’association "Aidons Téo".

Samedi soir, l’orchestre de Gilbert Drigon et les chanteurs d’"Accordéons, Musique et Chants" ont emmené les spectateurs dans un tourbillon de chansons.

Après 2 ans d’inactivité, l’association "Aidons Téo" avait programmé ce samedi soir un spectacle de musique animé par l’orchestre de Gilbert Drigon et les chanteurs et chanteuses de l’association "Accordéons Musique et Chants". Sandra Monvoisin présidente de l’association "Aidons Téo" et l’ensemble des bénévoles ne pouvaient qu’être satisfaits de la pleine réussite de cette soirée. 220 personnes ont assisté à ce spectacle, on notait aussi la présence de trois adjoints représentant le maire d’Epervans, Yvan Noël maire d’Oslon et Gilles Desbois maire de Lans.

Une soirée qui a démarré fort avec un titre de circonstance de Calogero "Je joue de la musique" interprété par Denis, Victor, Camille, Lauraline, Linette et Anne-Marie. Une vingtaine de chansons dont certains titres évocateurs de bons souvenirs comme "Unchained Melodie, la Tendresse,… Mamma Mia, la Ballade Irlandaise, Requiem pour un fou, Shallow, ou encore The rose, Ma jolie Sarah…"

Un entracte a permis au public et aux chanteurs de se désaltérer, de goûter aux différents gâteaux, à condition de consommer assis à table (obligations sanitaires), de pouvoir acheter bracelets, colliers de pierres de lave, quartz rose, cristal de roche au stand "La Bulle de Sabine". L’atelier de création "La Bulle de Sabine" va reverser 10% des ventes de cette soirée à l’association "Aidons Téo". Il ne faut pas oublier les bénévoles qui œuvrent souvent dans l’ombre de l’orchestre et ceux engagés pleinement pour faire vivre cette association d’Epervans.

Un super concert à la hauteur des attentes du public et tirons chapeau bas au travail remarquable de la troupe malgré le manque de répétitions occasionné par ce virus qui ne nous lâche plus depuis mars 2020.

Deux petits coups de cœur à :

Louane et Victor avec la chanson de Richard Cocciante "Le coup de soleil."

Odile accompagnée à l’accordéon par Gilbert pour une des chansons mythiques d’Edith Piaf "les amants d’un jour".

Le spectacle s’est terminé par l’incontournable chanson "Les Corons" avec toute la troupe réunie sur scène et les rappels du public qui, malgré l’heure très tardive, en redemandait encore.

Il ne restait plus qu’à procéder au tirage des lots du loto. Tout naturellement c’est le petit Téo en personne qui a plongé sa main dans le récipient pour tirer les noms des gagnants des grilles de loto.

Ensuite, Sandra et Téo sont montés sur scène retrouver Gilbert, Sandrine, Anne-Marie et l’ensemble du groupe de chanteurs et chanteuses. Sandra, maman de Téo a rappelé le but de l’association "Aidons Téo" : « l’objectif est de sensibiliser l'entourage à travers l'histoire de Téo. Je dis souvent un accident n'arrive pas qu'aux autres, c'est toute une vie de chamboulée. C'est une leçon de vie et une nouvelle vision de ses priorités. Si l'histoire de Téo peut réduire les risques d'accidents, de brûlures autour de nous, c'est toujours des enfants en moins ou des adultes aussi qui évitent l'accident et les suites ».

Un bel élan de soutien et générosité bien au-delà de la commune qui va permettre à Téo de poursuivre sa thérapie et à cette famille touchée par cet accident de se reconstruire. Les accidents domestiques infantiles ça n’arrive pas que chez les autres, alors soyons et restons vigilants pour la sécurité de nos enfants !

C.Cléaux