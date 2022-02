Des parents d'élèves mobilisés contre la fermeture d'une classe de maternelle à l'école des Charreaux

Depuis dimanche, les parents d'élèves de l'école des Charreaux sont inquiets. Ils ont appris qu'à l'occasion du dernier Comité technique spécial départemental (CTSD), il a été décidé qu'une classe de maternelle fermerait à la prochaine rentrée scolaire. Une décision qui doit être entérinée ce vendredi. Mais c'était sans compter sur la mobilisation de tout un quartier. Plus de détails avec Info Chalon.

Les parents d'élèves de l'école des Charreaux accusent encore le coup.

En effet, ils ont été mis devant le fait accompli en apprenant, via un article du Journal de Saône-et-Loire, que mercredi 26 janvier, le directeur départemental des Services de l'Éducation nationale (DASEN) a annoncé la fermeture d'une classe de maternelle de l'école des Charreaux, à l'occasion du Comité technique spécial départemental (CTSD).

Une décision qui doit être entérinée lors de la réunion du Conseil Départemental de l'Education Nationale prévue ce vendredi 4 février.

Dans l'urgence de nombreux parents se sont mobilisés, créant au passage une page Facebook, Contre la fermeture de classe aux Charreaux, qui compte 105 membres pour le moment.

Pour les parents mobilisés, les conditions d'accueil de leurs enfants et de travail pour les enseignants et les ATSEM* seront fortement dégradées. Un scénario inenvisageable surtout lorsque l'on sait que 11 enfants de plus rejoindront l'école à la rentrée.

«Pour les enfants, ça veut dire des classes surpeuplées. Mettre des grandes sections avec les CP, c'est inenvisageable!», réagit Vanessa Dumonthier, une mère mobilisée.

La situation rendrait aussi difficile de détecter les premières difficultés pour apprendre chez certains enfants. Le collectif de parents sensibilise sur le fait que, dans une classe en sureffectif, ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire.

Depuis mercredi, ils ont mis une pétition en ligne contre la fermeture de cette classe. Déja 231 signataires.

D'autres font signer une autre pétition (papier cette fois),également relayée par les commerçants du quartier, qui afficent tous leur solidarité aux parents.

Ils ont également préparé des affiches, des banderoles disposées autour de l'école et des tracts pour la mobilisation prévue ce vendredi 4 février à 8 heures 30 devant l'entrée de l'école, située Rue Proudhon.

Un des parents nous apprend qu'Amelle Deschamps, l'adjointe au maire en charge des affaires scolaires et conseillère départementale, sera présente.

* Sigle pour Agent territorial spécialisé des écoles maternelles.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati