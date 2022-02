Les Fatals Picards se sont déchainés ce samedi à Chalon

Contre vents et marées sanitaires, Les Fatals Picards ont électrisé la salle Sembat.

C’était hier soir, samedi, et c’était la date de reprise pour le groupe. Les dates précédentes de leur tournée avaient été annulées en raison des contraintes sanitaires. Dommage.

Mais à Chalon, à 6 jours d’un assouplissement du protocole sanitaire, François Christin, le producteur d’Anim 15, a fait le choix de maintenir la date. Un choix courageux qui a donné une soirée inoubliable.

En coulisses, au catering ou dans les loges, les 4 musiciens sont les mêmes que sur scène : soudés, ouverts, bienveillants. En un mot : authentiques.

Les spectateurs fourmillent d’impatience : ils attendent l’entrée des Fatals Picards sur le ring. Musique de samba en fond ? Voilà les 4 acolytes : Paul, Billy, Yves et Jean-Marc. « En hommage à Sembat, qui a inventé cette musique…, » lance Paul, le chanteur, avec ce ton singulier, mélange de gouaille et d’humour pince-sans-rire. Le ton est donné, les décibels éclatent.

Le quatuor entame ses premiers accords de rock débridé sur Sucer des cailloux. L’énergie contamine le public, assis… ou pas, on reçoit les vibrations en plein thorax. Les pieds s’agitent, le cœur bat, très vite les mains se mettent au diapason des musiciens bouillonnants.

Ce n’est pas seulement une succession de titres – les classiques : Mon père était tellement de gauche, Bernard Lavilliers, La Sécurité de l’emploi, Punk à Chien, et les récents extraits de leur 10e album Le syndrome de Göteborg – à paraître au printemps 2022.

Les Fatals Picards aiment la scène, avec leurs tripes et le public fait partie du show, pris à témoin de leur complicité omniprésente. Ces quatre-là se vannent autant qu’ils s’aiment, se marrent d’une façon décomplexée et libératrice. Ça aussi, c’est l’ADN du groupe, qui joue sur les mots dans ses chansons et avec son public : jouissif !

Et ça donne une soirée échevelée et cathartique ! Un vrai pied de nez au Covid et sa frilosité ambiante.

Par Nathalie DUNAND

