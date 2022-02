Le soleil va s'installer en Saône et Loire !

C'est parti pour une première quinzaine sèche et ensoleillée !

Météo France nous annonce du beau et du sec ! De quoi redonner le moral sur la plaine de Saône, avec des journées de brouillard et de grisaille ! Du coup, un ciel dégagé et un soleil généraux devraient parsemer nos journées pour la prochaine quinzaine ! Une très bonne nouvelle alors que les vacances scolaires de février pointent ! Côté températures, elles devraient s'installer au fil des jours autour des 10°C.