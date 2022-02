La collecte de sang sur une journée au tennis de Crissey marquée par la baisse du nombre de donneurs.

C’est un ensemble de facteurs dont la résultante a fait que la collecte de sang organisée à Crissey se soit soldée par seulement 104 donneurs présentés, le covid est en partie responsable créant une grande inquiétude mais pas que, il semblerait que d’une manière générale, il y ait une diminution du nombre de donneurs habituels. A contrario, l’amicale a enregistré 14 entrées dans son fichier lors de cette collecte dont 3 nouveaux premiers dons.

De gauche à droite sur la photo :

Philippe Rolland, 49 ans habitant Crissey, est venu pour la première fois donner son sang. « J’ai reçu comme de nombreux crissotins l’info de la collecte sur mon téléphone via l’application City All. Je me suis renseigné sur les démarches pour donner et aujourd’hui c’est fait et je suis prêt à continuer. ».

Philippe Vieillard, Président du Tennis club de Crissey, a 68 ans et pensait ne pas être apte à donner. « J’ai été sollicité par Danielle Bégonin, pour donner comme j’étais sur place pour aider à l’installation des tapis prêtés par le Grand Chalon pour protéger le sol du gymnase et pour surveiller que la salle soit à bonne température. Les donneurs ont besoin d’un peu plus de chaleur que les sportifs. C’est la deuxième fois que l’on met la salle de sport à disposition de l’amicale pour le don de sang. »

Justin Thomas, le plus jeune des trois, a eu 18 ans en janvier. « J’attendais avec impatience d’avoir l’âge de pouvoir devenir donneur. » Il est venu avec sa maman, elle-même donneuse de son sang. Etudiant, il va pouvoir se faire l’ambassadeur du don de sang auprès de ses camarades.

Nos trois nouveaux donneurs ont retiré leur masque juste le temps de la prise de vue.

Les bénévoles souhaitent une remobilisation générale parce qu’il manque des poches de sang dans nos hôpitaux. Toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité des personnes, le pass vaccinal n'est pas obligatoire pour se rendre aux collectes de sang.

Prochaine Collecte organisée par l'amicale intervillages : le jeudi 7 avril à Sassenay de 8h00 à 12h30

Présidente de l’amicale : Danielle Begonin Tél : 06 24 36 89 08

Rappel : prise de rendez-vous sur :

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

