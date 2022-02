Tir Sportif : TS Châtenoy Champion de France d’arbalète par équipe avec un record de France

Pour la première journée du Championnat de France Indoor 2022 à Besançon, le Tir Sportif de Châtenoy le Royal ouvre le compteur des médailles et en plus s’octroie un record de France à l’arbalète Field 10/18m. Un beau succès après autant de mois sans avoir eu de compétitions officielles, surtout quand on connait la valeur des tireurs (hommes et femmes) Châtenoyens.

A titre individuel Jacques Mangematin (TS Châtenoy) est vice-champion de France avec 570 points et médaille d’Argent, derrière le Creusotin Gaëtan Bagnard (ST Le Creusot) et 572 points. Les autres Châtenoyens se classent : 5e pour Didier Carlot avec 565 points, Hugo André prend la 7e place avec 564 points, quant à Thomas Broquié il finit 9e avec 562 points et Marc Naguib 31e.

Le classement individuel génère le classement par équipe et ainsi le Tir Sportif de Châtenoy le Royal enlève le titre de Champion de France par équipe avec un score de 1699 points sur la 1800 possible, battant ainsi le record de France.

Sur le podium de ce Championnat de France par équipe figurait deux autres équipes Bourguignonnes : la Société de Tir du Creusot laquelle prend la deuxième place sur le podium, composée de Gaëtan Gagnard, Jean-Paul Coussot et Nicolas Mutin, et L’Etoile Auxonnaise qui se classe troisième.

La compétition continue jusqu’à dimanche pour le pistolet et la carabine.

JC Reynaud