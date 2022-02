L’Association chalonnaise Gen&Zic soutient l’INSERM Lyon grâce à la mise en place d’un E-Loto en live sur internet

Depuis 2018, l’ association Gen&Zic soutient les chercheurs du Laboratoire « Nutrition, Diabète et Cerveau » de l’INSERM Lyon U1213, en finançant intégralement le poste d'un Assistant Ingénieur (à hauteur de 33 000€/an). Leurs recherches représentent un formidable espoir de guérison pour la maladie génétique rare « Glycogénose de type 1 », mais aussi le Diabète et l’Obésité.

En 2022, Gen&Zic souhaite aller plus loin, et financer le projet de recherche "Ensemble contre les Glycogénoses, mieux comprendre le développement de cancers du foie et un espoir de thérapie génique ». Ce projet (à hauteur de 400 000€ sur 3 ans) sera réalisé sous la responsabilité scientifique du Dr. Fabienne RAJAS, Directrice de recherche à l’INSERM Lyon U1213, et en collaboration avec le Dr. Giuseppe RONZITTI, Chargé de recherche et Responsable d’équipe au GENETHON d’ Evry.

Pour ce faire, un E-Loto sur Internet est organisé sous forme de défi :

Mobilisez-vous pour la recherche médicale. Ensemble, soutenons l'INSERM Lyon et le GENETHON d’Evry.

Samedi 5 Mars 2022 à 20H

Relevez le défi : 50 000 plaques en jeu pour lutter contre la Glycogénose de type 1, le Diabète et l’Obésité, avec une dotation de 50 000€ en bons d'achat Carrefour, en 21 parties au carton plein, 10€ la plaque de 6 grilles.

Ce E-Loto sera tiré « en direct » depuis le Laboratoire de l’INSERM Lyon, en présence des chercheurs et d’élus.

Pour découvrir l’association et participer au’E-Loto : http://www.genetzic.com dans lequel vous trouverez tout l'univers de l' association Gen&Zic et ses différentes actions pour soutenir la recherche médicale. Un clip réalisé par l'Inserm Rhône-Alpes : https://www.youtube.com/watch?v=6v_O9yY9Hdg