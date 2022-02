Top départ pour la fête foraine du Carnaval de Chalon-sur-Saône!

La fête foraine du Carnaval de Chalon-sur-Saône ouvrait ses portes ce vendredi 25 février 2022. Présente jusqu'au dimanche 13 mars, elle revient après une saison d'absence. Et le moins que l'on puisse dire est que les forains ont hâte de retrouver les Chalonnais et les Grand-Chalonnais. Retour en images avec Info Chalon.

Privée de fête foraine en 2021, Chalon-sur-Saône retrouve son traditionnel rendez-vous de février cette année.

Au total, c'est plus de 150 attractions et stands, allant des manèges en tout genre aux stands d'auto-tamponneuses, en passant par les stands de barbe à papa et de tirs à la carabine, qui ont pris racine sur la Place Mathias, Place du Collège, Place de Beaune, Place de l'Obélisque et Boulevard de la République.

«C'est le premier rendez-vous de l'année, il est important pour nous. Nous sommes très contents de retrouver Chalon-sur-Saône», nous confie Jordan Drouin, gérant du Holiday Skooter et un des chargés de communication de la fête foraine de Carnaval.

Des forains d'autant plus ravis de retrouver cette première étape Chalonnais que la crise sanitaire ne les a pas épargnés.

Coup d'envoi de la fête donc ce vendredi 25 février à 14 heures.

Les Chalonnais et les Grand-Chalonnais pourront en profiter jusqu'au dimanche 13 mars, avec tarifs réduits sur l'ensemble des manèges le mercredi 9 mars.

