Majestueux Carnaband Show et discours poignant du Colonel Ukrainien qui lance un appel aux chalonnais et à la Nation !

Le public a une nouvelle fois été conquis par un spectacle de qualité.

C’est sur un fond de pensée en direction du peuple Ukrainien, dont une troupe est présente ici à Chalon-sur-Saône pour le défilé de la 101ème édition du carnaval, qu’une nouvelle fois, tous les acteurs de l’événement du Carnaband Show en ont mis plein la vue aux nombreux spectateurs (environ 4 000) qui étaient présents sur les deux séances qui avaient été programmées ce samedi (14 heures 30 et 20 heures 30).

Musiques, danses, spectacles, voltiges, chants, défilés … c’est sous les applaudissements nourris que les acteurs-danseurs-chanteurs-musiciens ont évolué tout au long de cette soirée où info-chalon était présent. Sincères félicitation aux organisateurs et aux nombreux participants du spectacle qui ont contribué à la réussite de cette belle soirée.

20 H 40 : Sébastien Mercey Président du Comité des Fètes procède à l’ouverture du carnaband show

20 H 50 : La musique de l’armée blindée de cavalerie de Metz (invité d’honneur) fait son entrée pour interpréter plusieurs morceaux musicaux.

21 heures 07 : Sébastien Mercey reçoit sur scène les reines du carnaval et le Maire Gilles Platret.

21 heures 27 : Le groupe allemand Rhônrad Team Taunusstein

21heures 45 : Le groupe italien Asta Gruppo Sbandieratori Dl Palio di Pasti

22 heures 00 : Moment d’émotion avec l’entrée de l’orchestre ukrainien ‘Orchestra of 194 Pontoon Bridge Réiment’ sous la direction de son chef d’orchestre le colonel ‘Bogdan Zadorozhnyi’.

Ovation du public chalonnais.

Chant de la soliste : Viktoria Brehar

Soliste de flûte de pan : Petruta Kûpper

Lecture par Sébastien Mercey de la lettre rédigée par le Colonel Bogdan Rozhnyi aux chalonnais et à la nation : « Bonsoir chers amis ! Aujourd’hui, nous sommes là avec vous mais nos cœurs sont restés à la maison en Ukraine et nous pleurons. Le 24 février à 5 heures du matin, nous avons été violement attaqués ! Nous vous respectons beaucoup ainsi que votre festival. Nous avons voyagé jusqu’à Chalon pendant 3 jours alors qu’il y avait encore la paix dans notre pays. A 100 kilomètres de Chalon-sur-Saône, nous avons reçu de tristes informations qui stipulaient une invasion russes à grande échelle. Nous n’avons donc pas eu le temps de faire demi-tour rapidement. Alors aujourd’hui, nous sommes là et nous voulons vous donner les informations suivantes : Notre nation est un peuple libre, pacifique qui retient maintenant la horde ennemi au prix de sa vie. Je veux vous dire avec certitude qu’immédiatement après le festival, 100% des musiciens qui sont devant vous, déposeront leurs instruments de musique et prendront les armes. Jusqu’à la dernière goutte de sang, jusqu’au dernier souffle, nous défendrons notre pays, nos familles et nos foyers ! J’aimerai que vous entendiez notre petit message. S’il vous plait ne restez pas indifférent ! Il y a une terre sur le continent européen, nous avons besoin de votre appui et nous demandons de fournir à notre Etat toute assistance pour stopper cet ennemi. Prospérité, paix et harmonie mais aussi liberté et indépendance, gloire à l’Ukraine, gloire aux héros et gloire à la nation ! ».

22 heures 20 : Entracte de 20 minutes

22 heures 40 : Equipe pompons Givry Starlett Club (interdiction de photographies)

22 heures 50 : Le groupe hollandais ‘Marchinghand DVS Katwijk

23 heures 05 : Groupe brésilien The Original Entertainment & Fidelinas Entertainment

23 heures 25 : La musique de l’armée blindée de cavalerie de Metz

23 heures 40 : Final avec la participation de l’ensemble des artistes

