MISS SAONE ET LOIRE - Candidate à l'élection, Manon Joseph répond aux questions d'info-chalon.com

- Manon, présentez-vous :

Candidate numéro 7 à l’élection de Miss Saône et Loire 2022, je suis Manon Joseph, j’ai 20 ans et je vis à Saint-Rémy. Je suis sophrologue relaxologue et assistante d’éducation dans un lycée Chalonnais.

Je suis passionnée par la philosophie, j’ai validé ma première année de licence à l’Université de Bourgogne de Dijon. J’aime qu’il faille réfléchir par soi-même, percevoir le monde sous plusieurs angles, développer ses pensées. J’aime écrire chaque jour, visiter des musées, lire des poèmes, voyager, pratiquer le yoga… J’aspire toujours à de nouvelles découvertes.

- À quelques jours de l’élection, quel est votre état d’esprit ?

Oui, l’élection est toute proche maintenant et ce sont plusieurs sentiments et émotions qui se mêlent. Je suis calme et sereine car je vis au maximum chaque moment qui me guide vers la soirée du 12 mars, enthousiaste car je suis très heureuse de participer à cette élection, impatiente de me retrouver sur scène ! L’idée et l’envie de me présenter à ce concours ont émergé en moi depuis que je suis petite fille, je suis fière de m’être lancée ! Le comité Miss Bourgogne, ainsi que Chloé Galissi, Miss Bourgogne 2021, sont très bienveillants, ils nous mettent à l’aise et nous donnent toujours de très bons conseils. Les autres candidates sont très sympathiques, l’ambiance au sein de notre promotion 2022 est vraiment agréable.

- Face aux critiques sur les concours de Miss, qu’est ce que vous répondez ?

Je réponds que chacun est libre ou non de regarder ce genre de concours à la télé, libre ou non de cautionner. Je pense qu’il est important de respecter chaque point de vue. Mais je rappelle que les jeunes femmes qui se présentent à ces concours ont l’audace et le courage d’aller au bout d’une envie, de la concrétiser. C’est leur choix. Être Miss ce n’est pas simplement sourire et saluer les gens. Une Miss est une femme qui s’assume, s’émancipe, prend la parole, défend des causes, véhicule de belles valeurs.

Pour notre élection de Miss Saône et Loire 2022, le comité Miss Bourgogne soutient une jeune fille en situation de handicap, Lilou. En effet, tous les bénéfices seront reversés à l’association « Tous pour Lilou », ce qui permettra à cette courageuse jeune fille de pouvoir améliorer son quotidien et de bénéficier de nouvelles thérapies. Être Miss offre une jolie opportunité pour faire porter sa voix plus haut et plus fort !"

La particularité de cette élection, c’est que le grand public pourra voter par SMS depuis le jeudi 10 mars à 8h au samedi 12 mars à 21h, pour déterminer les 6 finalistes parmi lesquelles le jury choisira Miss Saône et Loire 2022 et ses deux Dauphines. Toutes les informations sur comment voter sont sur l’affiche.

Cette élection est qualificative pour l’élection Miss BOURGOGNE 2022 qui aura lieu le dimanche 9 octobre salle de l’Éduen à Autun en présence de Miss France 2022 Diane LEYRE.

En deuxième partie les Miss BOURGOGNE font ‘leur show’, orchestré par Naomi BAILLY Miss Bourgogne 2016, avec Mélanie SOARÉS Miss Bourgogne, 2017, Coline TOURET Miss Bourgogne 2018, Sophie DIRY Miss Bourgogne 2019 et 3ème dauphine de Miss France, Lou-Anne LORPHELIN Miss Bourgogne 2020 et 4ème dauphine de Miss France, Chloé GALISSI Miss Bourgogne 2021 et prix du mannequinat à Miss France.

Cette élection est organisée par l’association ‘Tous pour Lilou’ et tous les bénéfices iront pour le bien être de Lilou qui fait beaucoup de progrès. Le site ‘ wwwTous.pour. lilou’.

Réservations des places : 06 61 76 46 48 ; 07 82 88 38 86 ; mail : [email protected]