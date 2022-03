Info Chalon a rencontré Cordélia Covillers, élue Reine du Carnaval 2022, qui s’exprime à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes

Actuellement en Bac Professionnel des métiers du commerce et de la vente que Cordélia Covillers prépare au lycée Saint Charles à Chalon-sur-Saône, cette jeune femme rayonnante et spontanée aimerait poursuivre avec un BTS. Du haut de ses 18 ans, la musique, les séries, les romans sentimentaux, la mode dont elle est passionnée, le shopping, mais également le sport (escalade et natation), tiennent une place importante dans sa vie ; ainsi que les voyages… Et dernièrement, grâce à Erasmus, Cordélia Covillers a pu suivre un stage de cinq semaines en Suède.

Signant volontiers des pétitions en ligne contre la maltraitance animale et l’élevage intensif, la protection de l’environnement est également l’une de ses principales préoccupations. « Je me sens particulièrement concernée par le réchauffement climatique et ses problématiques. C’est pour cela que, durant le confinement de 2020, j’ai nettoyé le bois à côté de chez mon père », telles sont les convictions chevillées au corps qu’elle défend bec et ongles.

Cordélia Covillers a été élue Reine du Carnaval 2022 de Chalon-sur-Saône fin février et a, notamment, pris place à cette occasion sur le char ouvrant les défilés des deux dimanches de Carnaval.

3 questions à Cordélia Covillers :

Que vous évoque la journée du 8 mars ?

Ce 8 mars est la journée des droits des femmes ! Une journée très symbolique pour moi, en tant que jeune femme qui vient de sortir de l’adolescence. Ce sera une journée où les inégalités entre les hommes et les femmes seront débattues, donc une journée importante pour nous toutes ! Mais aussi une journée pour parler, plus encore, du harcèlement de rue, des violences faites aux femmes, des préjugés…

Comment avez-vous vécu, en tant que jeune femme, cette longue période de crise sanitaire ?

La Covid-19 a été pour moi synonyme de bouleversements de mes habitudes. Sur le plan personnel, ce virus m’a affectée moralement, comme tout le monde, je pense. J’ai réussi à m’adapter en ce qui concerne le lycée. Devoir suivre des cours à distance était simple pour moi, cette situation ne me déplaisait pas ; une situation spéciale à laquelle on ne s’attendait pas. Plus de deux ans que la pandémie nous affecte tous et j’ose espérer, j’ose croire, qu’elle touchera bientôt à sa fin…

Quels sont vos projets ?

Avant toute chose, j’aimerais m’investir pour des causes qui me tiennent à cœur. Et puis avoir été élue Reine du carnaval cette année a été quelque chose d’incroyable ! Pourquoi pas, par la suite, m’inscrire dans des projets encore plus ambitieux ?

SBR - Photo : JPB