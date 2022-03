France Victimes accompagne les femmes victimes de violences

Les femmes sont toujours les premières victimes de violences (intrafamiliales, sexuelles, sexistes…). 70 % des femmes sont confrontées à des violences. En France, chaque année, on estime à 220 000 le nombre de femmes victimes de violences conjugales. 113 féminicides ont été recensés en France en 2021 et déjà 21 depuis le début de l'année 2022.

Les 130 associations du réseau France Victimes accompagnent quotidiennement les femmes victimes de violences (notamment, conjugales) et les aident à faire valoir leurs droits :

Droit à l'information, notamment de la sortie de prison de leur agresseur,

Droit d'être aidées,

Droit d'être indemnisées,

Droit d'être protégées,

Droit d'être accompagnées psychologiquement et socialement,

Droit que toutes et tous, nous ayons connaissance de ces droits afin de proposer aux femmes victimes de les faire valoir en utilisant les services et dispositifs à leur disposition.



Les associations du réseau France Victimes sont agréées par le ministère de la Justice et ont les compétences professionnelles dans tous les domaines pour leur offrir un accompagnement gratuit et complet : psychologique, juridique et social, adapté à leurs besoins et attentes.

Pour les aider au mieux, les associations France Victimes déploie un grand nombre de services et d'outils innovants, y compris des dispositifs de protection suivants :

Mémo de Vie - France Victimes a développé une plateforme en ligne, gratuite et sécurisée, à destination des personnes victimes de violences ainsi qu'à leurs proches.

La plateforme 116 006, numéro réflexe pour toutes les victimes en Europe - France Victimes a la charge depuis sa création du numéro d'appel 116 006 pour le ministère de la Justice. Le 22 février, le Garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a annoncé avoir encouragé tous les États européens à faire du 116 006 un numéro européen unique d'orientation pour toutes les victimes.

Évaluation personnalisée des victimes (EVVI) dont la vocation est de déterminer les besoins spécifiques de la victime pour une protection et prise en charge globale.

Bracelet anti-rapprochement (BAR) et Téléphone Grave Danger (TGD) – Les associations du Réseau sont mobilisées sur ces deux dispositifs, elles sont présentes lors de la remise de ces outils et apportent aux victimes concernées un accompagnement global et individualisé dans la durée.

L'expographie Mots et Maux de femmes - France Victimes agit, sensibilise et mobilise tous les publics contre les violences conjugales.

France Victimes est aussi partenaire de la Grande Cause pour lutter contre toutes les inégalités subies par les femmes lancée le 7 mars avec plus de 50 associations de référence et notamment les partenaires et mécènes, Rothschild & Co, Universal Music, le groupe LVMH, EY, Clear Channel et Cdiscount.