Dimanche au Théâtre Piccolo : 'Toupet et le colporteur' / Cie XIX

Toupet travaille pour la mystérieuse Organisation de la Tour De Ferraille (OTDF). Tel un gardien de phare au milieu de l’océan, il vit depuis des siècles sur un pylône perdu on ne sait plus très bien où. Immense, extrêmement câblé et méticuleux, Toupet veille jour et nuit sur sa chère mécanique. Mais voilà qu’un jour, elle refuse de fonctionner. Toupet décide alors de lancer un SOS… L’irruption soudaine dans son monde d’un drôle de réparateur, colporteur adepte du minuscule, légèrement magicien et totalement foutraque va pousser Toupet à commettre un acte irréparable. Toupet et Le Colporteur fait vivre au plateau deux personnages singuliers, musiciens, un peu clowns et un peu masques, dans une scénographie et un univers sonore taillés à leurs mesures. Leur confrontation quasi muette questionne l’isolement, la peur de la différence, les difficultés à rencontrer et reconnaître l’autre, nos capacités à construire, fermer, ouvrir, passer et outrepasser les frontières, qu’elles soient réelles ou symboliques.

En partenariat avec La Tuilerie

DIMANCHE 13 MARS 2022 À 11H - THÉÂTRE PICCOLO à Chalon-sur-Saône

VISITE COMMENTEE DU THEATRE PICCOLO / 9h45

ouverte aux personnes ayant une place pour le concert

Renseignements & réservations : 03 85 93 15 98

Renseignements, tarifs, réservation : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/toupet-et-le-colporteur-2022

