Le CCAS de Crissey n’oublie pas ses séniors et leur propose un atelier collectif pour gérer émotions et stress au quotidien.

Apprendre à gérer au mieux son stress et ses émotions pour faire face aux aléas de la vie quotidienne, c’est le but de ces séances bien-être.

Le CCAS, en partenariat avec l’ASEPT et la Mutualité Sociale Agricole, propose aux séniors 4 séances pour gérer au mieux leurs émotions et leur stress grâce au parcours CAP Bien-être.

Il est vrai que tous ces événements, la covid, les périodes de confinements, la privation de liberté et aujourd’hui la guerre en Ukraine sont des facteurs aggravants sur notre organisme et l’anxiété générée au quotidien. Un besoin indéniable se fait sentir de se retrouver, de se changer les idées.

Avec ces séances, Alice Carbonnelle animatrice de l’ASEPT veut recréer des échanges, des moments conviviaux et redonner confiance aux personnes de 60 ans et plus. Différents thèmes seront abordés, l’émotion, le bien-être, la santé, mais aussi comment gérer son stress, bien vivre avec soi et avec les autres, comme nous l’a expliqué l’animatrice qui interviendra à Crissey.

Les séances se dérouleront les lundis 14, 21, 28 mars et 4 avril de 13h30 à 16h15, par petits groupes. Afin de gérer ces groupes, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire auprès du CCAS. La première séance (d’informations) a eu lieu le 7 mars.

C.Cléaux