L'ancien givrotin, Antoine Szadeczki, a sorti son premier roman

Pour son premier livre, ce passionné cherche à travers un roman, a montrer l'utilité de la nature et des animaux, et les raisons de les protéger.

Un ancien givrotin, passionné par la nature et les animaux

Antoine Szadeczki a vécu à Givry jusqu'à 19 ans, avant de partir en région parisienne, où il a suivi le cursus de Sciences politiques, durant lequel il s'est rapidement orienté vers la filière « environnement ». Il a en effet souhaité poursuivre dans sa passion pour les animaux et la sauvegarde de la nature, qu'il a toujours eue. C'est d'ailleurs ce que confirme Sophie Bossut, responsable de la médiathèque givrotine, qui l'a connu tout jeune, alors qu'il était déjà un fervent lecteur de livres sur les animaux.

Un premier roman, qui veut montrer l'utilité de la nature et des animaux, pour mieux les protéger

Il y a trois ans, il a pris la décision d'écrire son premier livre, sous forme de roman, de manière à ce qu'il soit agréable à lire. L'histoire s'articule autour de 2 personnages principaux, Vada et sa grand-mère, qui vient de décéder. La jeune fille découvre alors que cette dernière avait commencé un travail sur les animaux, qu'elle a décidé de poursuivre.

Pour ce faire, Antoine Szadeczki a dû mener un gros travail de recherche pour écrire les 8 chapitres de son roman, chacun portant sur un animal sauvage: l'éléphant, le tigre, la girafe, le grand singe, le cétacé, le rhinocéros, l'hyppopotame et les oiseaux. Il ne cherche bien sûr pas à « donner des leçons », mais à montrer l'utilité de la nature et des animaux, pour permettre au lecteur de mieux comprendre pourquoi il faut les protéger.

Car si dès l'enfance, tout le monde connaît ces animaux, peu de monde est au courant de leur mode de vie et des dangers qui les menacent. Antoine Szadeczki cite par exemple le tigre, dont il reste seulement à ce jour 3 000 spécimens, dont plus de la moitié est en captivité. Il estime que cet animal va bientôt disparaître, sans que les humains ne s'en rendent réellement compte.

Un roman en format « album »

Pour appuyer ses propos, l'auteur a choisi d'illustrer son ouvrage par des croquis, des cartes et des dessins, ces derniers illustrant la couverture et chaque tête de chapitre. Pour ce faire, il a rapidement décidé de travailler avec le dessinateur David Da Costa (instagram Art_David4), qui est un artiste habitant près de Fontainebleau, et qui réalise des dessins « correspondant parfaitement à l'esprit du livre. »

Après ce livre, Antoine Szadeczki va vivre pleinement sa passion, en se consacrant à la défense des tortues marines

Récemment, il a décidé de quitter la Compagnie des eaux de Paris, où il travaillait dans la protection de l'eau et de la biodiversité.

Et Il s'envolera dès la semaine prochaine pour le Congo, où il occupera un poste de Directeur adjoint, dans une association de protection des tortues marines, dont les membres protègent les œufs sur la plage, soignent les tortues blessées et vont créer une réserve, où elles seront protégées. Il a prévu d'y rester au moins une année, durant laquelle il trouvera peut-être l'inspiration pour écrire un nouveau livre.....

En pratique :