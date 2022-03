Egalité femme/homme... soirée débat annoncée

Egalité Femme homme bilan et perspective, en présence de Gaël Le Bohec Député de la 4èm circonscription d'ille-et-Vilaine, Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation et Sandrine Lonak Directrice Commerciale BSE Electronic Ambassadrice French Fab Saône-et-Loire... le 15 mars à partir de 19H30 à l'Espace Jean Zay.