EELV appelle à marcher pour le climat

Communiqué :

Look up ! Marchons pour le climat



Le second volet du 6ème rapport du GIEC est on ne peut plus clair : le changement climatique qui affecte déjà nos vies va s’accélérer. Il aura un fort impact sur nos sociétés, multipliant les menaces sur l’accès à l’alimentation, l’eau, la santé ; déséquilibrant les économies et provoquant un immense effondrement de la biodiversité.

Face à la menace climatique, changeons de toute urgence notre modèle de société : il faut sortir de notre dépendance aux énergies fossiles et au nucléaire qui sont, comme on le constate avec le conflit ukrainien, des facteurs de déstabilisation géopolitique majeurs.

La bataille pour le Climat est aussi une bataille pour la sécurité internationale. Plus que jamais, la guerre en Ukraine démontre l’impérieuse nécessité de dépendre plutôt du vent, du soleil ou de la mer plutôt que du gaz de Vladimir Poutine, du pétrole des pétromonarchies et de l’uranium d’Afrique ou d’ailleurs dans le monde.

Lutter, s’adapter, c'est anticiper dès maintenant pour amortir les chocs et offrir un avenir désirable.

En Bourgogne-Franche-Comté, une des régions les plus exposées, les impacts sont déjà visibles : vagues de chaleur, sécheresse, gel précoce…

Sous l’impulsion du groupe écologiste, le Conseil régional a déclaré la Bourgogne-Franche-Comté en État d’Urgence climatique. Cette décision est une première étape pour sortir de « l’ancien régime climatique », issu de décennies d’inaction, et accompagner les mutations écologiques de l’économie.

Cette mobilisation résolue en faveur du climat pour garantir des territoires habitables et prospères implique une mobilisation générale. Elle permettra, dans un très court terme, de mettre cet enjeu historique au cœur de l’élection présidentielle alors que le climat et les enjeux écologiques sont quasi absents.

Nous appelons ainsi à participer aux marches Climat du 12 mars à Nevers, Dijon, Besançon, Lons le Saunier, Cluny, Auxerre, Chalon/Saône, Belfort et partout ailleurs. Nous serons aux cotés de la génération climat !

https://marcheclimat.fr/12mars/

Claire Mallard,

présidente de groupe Écologistes & Solidaires