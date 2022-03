La Commission des Agricultrices de la FDSEA 71 remet 2501 euros à Toujours Femme

La Commission des Agricultrices de la FDSEA 71 a à cœur de défendre depuis de nombreuses années le statut et les droits des agricultrices et de communiquer sur les métiers agricoles.

Ces actions de communication à destination tant du grand public que des scolaires se matérialisent chaque année par l’organisation de fermes ouvertes et de la semaine du goût.

Le 17 octobre dernier, la commission des agricultrices en partenariat avec la Mairie des Bizots, a organisé la troisième édition de la Marche Agri'rose en faveur de la lutte contre le cancer du sein.

Cette année, la commission s’était engagée à reverser 4 € par marcheur à l’association TOUJOURS FEMME située à Chalon-sur-Saône.

La commission a profité de la journée des droits de la femme afin d’organiser une visite d’exploitation et remettre à l’association TOUJOURS Femme un chèque de 2501 €, l’occasion de présenter les actions de la commission et les avancées syndicales pour lesquelles elle se bat (statut d’exploitante, droits à la retraite, ...).

La visite d’exploitation s’est déroulée au GAEC DE LA VOIE VERTE à Saules chez Angélique BABOUT jeune membre de la commission, éleveuse bovin.

Mme Nathalie DAMY, conseillère départementale déléguée à l’égalité Hommes/Femmes était présente, ainsi que Mme Dominique LANOISELET, conseillère départementale du canton de Givry, Messieurs VALETTE, et GRESSARD maires de Saules et Chenoves et M. Christian BAJARD, président de la FDSEA 71.

Mme Claudine DELEAZ, présidente de l’association TOUJOURS FEMME était présente, accompagnée du trésorier de l’association et de 2 membres. Elle a expliqué que ce don sera affecté en priorité au financement des soins de bien-être, d’esthétique et de sophrologie dispensés aux femmes malades en traitement dans les deux hôpitaux de Chalon-sur-Saône. Cela permettra à l’association de pouvoir offrir à toutes les femmes hospitalisées en oncologie des produits cosmétiques spécialisés de haute qualité et compatibles avec leur traitement.