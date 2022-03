Bourgogne-Franche-Comté : le patrimoine de la région salué par Gérard Larcher et les représentants des réseaux touristiques

L'inauguration de France, Patrimoines et Territoires d’exception s'est tenue aujourd'hui devant les grilles du Jardin du Luxembourg. À cette occasion, le Président du Sénat et Martin Malvy, Président de la bannière à l'origine de l'exposition éponyme, ont exprimé leur attachement au patrimoine de France dans toute la diversité qu'il revêt.

"En associant rural et urbain, l'association France. Patrimoines & Territoires d’exception montre le lien qui relie chaque parcelle de notre patrimoine national les unes aux autres. Villes et villages, grands sites et parcs naturels, métiers d’art, constituent la matrice de nos identités culturelles, de leur indispensable rayonnement, bien au-delà de nos frontières. Le Sénat ne pouvait qu’y être sensible." Gérard Larcher, Président du Sénat.

Transmettre l’image de la France telle qu’elle est dans la diversité de ses paysages, ses villes et villages, mais aussi à travers ses savoir-faire et sa gastronomie auprès d’une cible locale et internationale, est un des enjeux majeurs de cette exposition, qui se tient jusqu'au 03 juillet sur les grilles du Jardin du Luxembourg. Après deux ans d’une crise sanitaire qui a ébranlé l’économie touristique du pays, ce projet permet d’inventer un nouveau tourisme, durable, insolite, de proximité en désaisonnalisant, et en décentralisant la fréquentation touristique, et en invitant à la redécouverte de destinations oubliées ou méconnues. Ce tourisme choisi contribue ainsi à la préservation et au développement durable des territoires.

"Ce projet, que le Sénat et son Président nous ont permis d’exprimer, consiste à redire chaque jour combien respecter ces patrimoines, les mettre en valeur, instruire à partir de leur exemple, équivaut, au-delà de la seule esthétique et de nos identités, à conforter la double et complémentaire économie de la culture et du tourisme." Martin Malvy, Président de France. Patrimoines & Territoires d’exception.