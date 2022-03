Présidentielle 2022 : ce qu'il faut retenir du programme d'Emmanuel Macron

Une centaine de mesures résumées en 24 pages. En introduction, Emmanuel Macron affirme ce jeudi que, face au «retour du tragique», son projet repose sur «trois convictions philosophiques» : le «retour de la souveraineté populaire», la «confiance dans le progrès», à la fois technologique, scientifique et social, et enfin «l'humanisme». Il s'agit selon lui par ce biais de faire «des choix parfois historiques», à la fois pour la France et pour l'Union européenne.

