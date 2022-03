Covid-19 : A partir de lundi, les cas contacts non vaccinés ne seront plus obligés de s'isoler

A partir du 21 mars, tous les Français, qu'ils soient vaccinés ou non, majeurs ou mineurs, ne seront plus obligés de s'isoler s'ils sont cas contacts

A partir de lundi prochain, le 21 mars précisément, les personnes qui ont été en contact avec une personne infectée par le Covid-19 ne sont plus tenues de passer sept jours sans voir personne et sans sortir. Qu’elles soient vaccinées ou non. Et qu’on parle d’adultes ou d’enfants. Les collégiens et lycéens qui ne sont pas vaccinés n’auront donc plus à louper les cours si un cas se déclare dans leur classe…

LIRE L'ARTICLE SUR 20 MINUTES