Fragnes La Loyère, une formation pour l’exploitation à bon escient du système de vidéo protection.

La commune de Fragnes La Loyère s’est dotée d’un système de vidéo protection comprenant 11 caméras et un logiciel de traitement des images pour un montant de 115 000 € dont 30% sont financés par une subvention DERT. L’équipement installé est un des plus performants du marché, il permet entre autre de faire des recherches avancées, des analyses et des extractions d’enregistrement. Un logiciel très complet qui demande un minimum de formation pour les personnes habilitées qu’ils soient agents de la mairie, élus ou gendarmes. Les données de la vidéo protection ne sont exploitables qu’à la mairie, en cas de nécessité la gendarmerie viendra sur place pour récupérer les images dont elle aura besoin. Comme l’a indiqué Alain Gaudray maire de la commune : « Le but n’est pas d’avoir quelqu’un en permanence derrière l’écran pour scruter les images vidéo, mais d’avoir des données exploitables en cas d’incidents majeurs sur la commune comme du vandalisme, des vols, des dépôts sauvages, des incivilités… Dans ces cas-là, les informations seront importantes pour les investigations de la gendarmerie et je le redis, ce n’est pas pour faire de la surveillance permanente. »

L’équipement ̏Avigilon˝ a été installé par une société de Saône et Loire qui avait en charge la mise en route et la formation. Cette société a déjà équipé une dizaine de communes, elle emploie 25 personnes. Anthony Bourgeois, chef de centre Bouygues énergies et services, a précisé que les plages vidéos exportées étaient dans un format propriétaire, cela signifie qu’il est impossible de lire les vidéos avec des logiciels classiques et surtout que les plages sélectionnées ne sont pas modifiables.

Après un dégrossi de présentation ̏Avigilon˝, la formation s’est faite sur l’installation en temps réel pour les personnes retenues et susceptibles de l’utiliser.

C.Cléaux