Retour en images sur le repas grenouilles du Comité de quartier Carloup-République

Dimanche 20 mars, le Comité de quartier Carloup-République organisait un repas grenouilles à la Petite Salle Sembat. Un bel après-midi sous le signe de la bonne humeur et de la gourmandise. Retour en images avec Info Chalon,

C'est un de ces moments qui donnent du baume au cœur des habitants des quartiers du Carloup et République (voire au-delà), le Comité de quartier Carloup-République organisait un repas grenouilles à la Petite Salle Sembat ce dimanche 20 mars.

Une belle occasion pour la présidente Martine Martin et tous les bénévoles du comité de faire de cet après-midi un moment festif autour de cuisses de grenouilles préparées par le traiteur Jacquard de Mervans.

Mais nourrir autant de personnes demande une logistique à la hauteur de l'événement, ces cuisses de grenouilles se sont un peu fait attendre...

C'était sans compter sur l'aide précieuse de Michel Duployer, le président de l'Union des comités de quartier, pour mettre l'ambiance.

Un allié précieux pour le Comité Carloup-République donc, d'autant plus que celui-ci faisait partie des convives.

Bien entendu, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, et de nombreux élus ont mis un point d'honneur à être présents. Au même titre que la reine et les deux vice-reines du Carnaval, Cordelia Covillers, Adélaïde Deléglise et Honorine Vincent.

Les nombreux sourires arborés par l'assistance sont la preuve la plus éclatante que ce repas grenouilles fut une réussite pour le Comité de quartier Carloup-République.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati