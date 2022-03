Le site industriel KP1 de Ciel (71) met en place un partenariat avec l’association d’insertion Tremplin pour le recyclage du bois

Pour faciliter le stockage, les produits sont disposés sur des palettes, chevrons et traverses avant d’être empilés les uns sur les autres. Après plusieurs utilisations, ces éléments en bois s’abîment. Ils sont déclassés et doivent être recyclés. Afin de récupérer et revaloriser ces déchets, KP1 a conclu un partenariat avec « Tremplin », une association d’insertion locale, située à Pierre-de-Bresse à environ 20 km. Mis en place depuis fin 2021, il permettra de recycler 30 tonnes de bois sur une année. Un cercle vertueux aux multiples avantages. Les déchets ont une deuxième vie et les coûts de recyclage pour KP1 sont optimisés. L’industriel participe à l’insertion professionnelle et à la création d’emplois durables au sein de sa propre usine.



Une démarche intelligente, durable et humaine

Trois bennes sont mises en place pour le tri des palettes, chevrons et traverses directement à l’usine. Elles sont ensuite enlevées par Tremplin toutes les trois semaines en fonction des besoins, la proximité entre l’association et l’usine garantissant une flexibilité maximale. « Les déchets bois sont collectés par camion et revalorisés dans notre atelier par 11 de nos salariés en insertion professionnelle. Les traverses en chêne sont réutilisées pour le bardage de cabanes dans le cadre d’éco-pâturage. Les chevrons en sapin sont broyés pour le paillage des espaces verts. Les palettes peuvent être démantelées pour les fagots d’allume feu ou être utilisées en l’état pour créer des meubles. », explique Jean-Baptiste BOIS, Directeur de l’association.



Une démarche durable et humaine soulignée par Emmanuel VERNAY, Responsable technique de l’usine de Ciel. « Jusqu’alors les palettes, chevrons et traverses usagés étaient mélangés aux autres déchets. Les coûts pour le tri et le recyclage par une entreprise extérieure étaient donc plus importants. Aujourd’hui, nous réalisons de réelles économies sur ce poste. Le partenariat avec Tremplin est également un vivier pour le recrutement. Les personnes en insertion découvrent notre entreprise et notre métier, créent du lien avec nos collaborateurs. En quelques mois, nous avons déjà embauché en CDI deux personnes issues de l’association. ».