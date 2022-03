Pauline Pariost, Miss Handi Bourgogne Franche-Comté devient Miss Handi France et entend bien changer le regard sur le handicap

La jeune trentenaire s’est emparée de la couronne le 19 mars dernier lors du concours national Miss et Mister Handi à Narbonne. Déterminée, elle compte sur cette nouvelle notoriété pour faire bouger les lignes.

Pauline Pariost, « sociable, positive » comme elle aime à se définir, est originaire d’Ozenay, un village près de Tournus. Atteinte d'une maladie génétique musculaire et évolutive, appelée "Ataxie de Friedreich », elle est diagnostiquée à l'âge de 10 ans et depuis ses 20 ans, se déplace en fauteuil roulant. Installée désormais à Dijon, elle tente l’aventure de Miss Handi France, encouragée par sa famille et ses amis, et obtient le titre.

Pauline Pariost effectue un cursus scolaire normal et obtient un bac professionnel en comptabilité avec mention, puis suit une formation de secrétaire médicale. Ne trouvant pas de travail, elle effectue un service civique à l'AMI 71 à Mâcon (Association de défense des malades, invalides et handicapés). A l’issue de celui-ci, retour à la case départ mais ne s’en laisse pas décourager. Elle s’installe à Dijon pensant avoir plus d’opportunités mais c’est une nouvelle déception : « Il faut se rendre à l'évidence, peu d'entreprises proposent des postes adaptés à mon niveau de handicap. » Pourtant d’un naturel optimiste, Pauline continue à chercher une activité à mi-temps, dans le social car venir en aide aux personnes lui plait énormément.

Concernant ses projets, la jeune bourguignonne déborde d’idées et d’envies mais surtout souhaite s’investir pour faciliter l'accessibilité des lieux publics et des logements : « Ça bouge mais on est encore loin du compte », souligne-t-elle. Elle aimerait également se rendre au Téléthon : « Montrer mon titre et faire prendre conscience aux gens que c'est possible ; changer le regard sur le handicap et donner envie aux autres filles de participer à ce type de concours. J’aimerais participer à des défilés, faire des shootings photos, mais par-dessus tout j’adorerais promouvoir une collection de robes de mariées destinées aux femmes en fauteuil roulant. » A bon entendeur…

Photo transmise par Pauline Pariost pour publication.