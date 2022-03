Commémoration de la fusillade du 26 mars 1962 au Cimetière de l'Ouest

Lors d'une allocution qui a eu lieu le mercredi 26 janvier, Emmanuel Macron est revenu sur la fusillade du 26 mars 1962 à Alger, où pluseurs dizaines de partisans de l'Algérie française ont été tués par l'armée. Le président de la République a évoqué le traumatisme de milliers de familles et qualifié d'«impardonnable» ce massacre.

C'est un drame passé sous silence et un geste fort envoyé aux rapatriés d'Algérie.

Ce samedi 26 mars à 11 heures, une cérémonie de commémoration de la Fusillade de la Rue d'Isly a eu lieu au Cimetière de l'Ouest, en présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, et Claude Péran, pied noir né à Sidi Bel Abbès et président de l'Association Chalonnaise des Français d'Afrique du Nord et d'Outre-mer et leurs amis (ACFANOMA).

Après avoir raconté dans le détail le récit de cette macabre journée, ce dernier a pris la parole devant la stèle des morts d'Afrique du Nord et d'Outre-mer.

Il a également lu des extraits d'un livre qui compile les témoignages de ce massacre, non sans susciter une certaine émotion dans l'assistance, avant de déposer au côté du maire des gerbes sur la stèle, aux sons de la Marseillaise et du Chant des Africains.

Les portes-drapeaux étaient, quant à eux, coordonnés par Marcel Landré, vice-président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —.

