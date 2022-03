Le chiffre du jour.... 2813

Malgré toutes les déclarations politiques de ces derniers jours, la dette publique française n'en finit plus d'exploser. Une explosion qui n'est en aucun cas lié à la crise sanitaire de la COVID 19, du moins pas exclusivement. Avec plus de 2813 milliards d'euros de dette, la France poursuit sa fuite en avant, avec 165 milliards supplémentaires cette seule année de plus. Avec un contexte économique très tendu, autour de la guerre en Ukraine, et de l'impact sur les matières premières, la France va devoir faire à de nouveaux impacts, qui pourraient être bien plus lourds que ceux de la crise sanitaire à proprement parler.

Le gouvernement fait état d'une amélioration des finances publiques, une amélioration qui repose essentiellement sur le fort rebond économique qui a suivi les mois de confinement. Les recettes de l'Etat ont grimpé en flêche cette année sans compter le retour au quasi plein emploi.

Reste que le pouvoir d'achat, impacté par la course en avant des prix de l'énergie et du carburant, devraient complexifier encore un peu plus le tout... si la situation géopolitique en Europe de l'Est ne devait pas s'apaiser rapidement.

L.G