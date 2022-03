Le clin d'oeil d'info-chalon

Christian Bidaut , ancien Directeur de l'école Lucie Aubrac (debout à droite sur la photo), a quitté il y a quelques années l'école élémentaire de Givry, pour rejoindre celle de Saint Jean des Vignes.

Il a maintenant cessé toute activité et profite pleinement de sa retraite. Parmi ses nombreux loisirs, il pratique la course à pieds, ce qui l'a conduit à revenir samedi à Givry, où il a participé pour la troisième fois à la course des 10 km, organisée dans le cadre du Marathon des vins de la côte chalonnaise

Cette année, il n'est pas parti seul, puisqu'il était accompagné par 12 membres de sa famille, dont son fils Clément, arrivé le matin même de Paris. Même si cela n'était pas suffisant pour former une équipe de rugby, sport qui lui est cher, Info-Chalon.com a tenu à saluer cette belle initiative.