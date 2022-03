Le clin d’œil d'info-chalon

Cécile Dalery Saint-André, la marraine de la 4ème édition du Marathon des vins, a été omniprésente pendant 3 jours.

Le jeudi, elle a assisté aux courses es collèges et participé à la remise des prix. Le vendredi elle a tenu un atelier durant la course des écoles et le soir, a animé la conférence sur le sport au féminin. Et le samedi elle a accompagné un équipage de l'association Josespoir sur le marathon, ce qui l'a amené à réparer une des roues de la Josette, qui a été crevée par des ronces. Mais pas de panique, Cécile travaille chez Cyclo-passion, le magasin de cycles givrotin. La réparation d'une roue crevée n'a donc aucun secret pour elle, et il en faut plus pour lui enlever le sourire!