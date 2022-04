Germaine, nouvelle centenaire de la maison de retraite "Villa Thalia" de Saint Rémy a fêté son anniversaire.

La maison de retraite avait fait venir Lionel Carré guitariste/chanteur pour animer l’anniversaire de Germaine Lecoq. Germaine est née à Chalon sur Saône le 31 mars 1922. Après avoir grandi dans le cocon familial, elle va travailler comme secrétaire comptable puis elle deviendra la première factrice à Chalon pendant la guerre 39/45. Elle se marie en 1946 avec Jacques et aura 2 enfants Bernard et Christine. A la retraite, elle quitte Chalon pour se retirer à Sassangy jusqu’en 2018 où elle deviendra résidente à la Villa Thalia. Aujourd’hui elle a 4 petits enfants (2 filles et 2 garçons) et une arrière-petite-fille, que du bonheur pour cette grand-mère et arrière-grand-mère qui est débordante de joie et de gentillesse.

« A 100 ans, elle a toujours de l’esprit, le sourire et elle participe aux activités proposées par les personnels de la maison de retraite » nous confiait Aurélie Bourgeon assistante de direction.

Un anniversaire fêté comme il se doit en musique, avec un bouquet de fleurs, entouré de sa famille, de Dominique qui a travaillé 30 ans dans la maison de retraite et qui connait bien Germaine et des résidents pour partager le magnifique gâteau sans oublier de souffler les bougies.

Info Chalon vous souhaite un très bon anniversaire Germaine.

C.Cléaux