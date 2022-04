PRESIDENTIELLE - Recommandations sanitaires mises en place à Chalon

Les 10 et 24 avril 2022 se dérouleront les deux tours de l’élection présidentielle. Alors que le virus de la Covid continue de circuler au sein de la population, un protocole sanitaire précisant les règles applicables à la tenue et à l’organisation des opérations de vote est mis en place dans les bureaux de votes chalonnais.

S’agissant des opérations de vote qui se dérouleront les 10 et 24 avril prochains, la Ville de Chalon va appliquer et adapter à la situation locale les recommandations sanitaires de la Circulaire du 25 mars 2022 du Ministère de l’Intérieur.

Accès des électeurs au bureau de vote

Les présidents des bureaux de vote doivent veiller à réguler l’accès afin d’éviter les situations de promiscuité.

La Ville de Chalon-sur-Saône a mis en place des signalisations au sol permettant l’espacement des électeurs avec des distances de 1,5 m pour l’accès au bureau de vote.

Les agents d’accueil doivent organiser l’accès prioritaire des personnes vulnérables.



À l’intérieur du bureau de vote

Installation des parois de protection utilisées lors des élections régionales et départementales pour la table d’accueil et la table de vote.

Mise en place de gel hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie du bureau de vote pour le lavage des mains des électeurs et des membres du bureau de vote.

Port du masque recommandé pour les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles, personnes symptomatiques, personnes contact à risque. Cas confirmés de personnes atteintes de la COVID, jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement.

Des masques chirurgicaux sont mis à disposition des électeurs dans les bureaux de vote (si besoin).

Aération de la salle 10 mn toutes les heures.

Nettoyage des bureaux de vote après chaque tour de scrutin.

Nettoyage systématique du matériel de vote pendant le scrutin.

Nettoyage régulier des surfaces contact.

Auto tests mis à disposition des membres du bureau de vote et des scrutateurs.

Dépouillement

Lavage régulier des mains avec du gel hydro alcoolique.

Aération très régulière des locaux.

Régulation du flux des électeurs par le président du bureau de vote pour éviter des situations de trop grande promiscuité.