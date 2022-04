Belles performances pour quatre Chalonnais aux championnats de zone

Le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône était présent ce week-end dans la zone Nord Ouest à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), dans le bassin des JO de 2024, et dans la zone Sud Est, au lac d'Aiguebelette (Savoie).

Les quotas pour les Championn ats de France étaient de 9 places pour Aiguebelette et 7 places pour Vaires.

Des championnats de zone où quatre Chalonnais se sont brillamment illustrés.

Ainsi, Ethan Chouraqui qui s'était associé à Awen Thomas du Boulogne 92 Aviron, décroche une superbe 3ème place. Il s'agit de sa première médaille chez les séniors face à des bateaux expérimentés, ce qui est plutôt prometteur pour la suite!

De son côté, Samson Barbero finit à la 5ème place, après avoir été coincé dans les starts, est très vite revenu sur la tête de la course mais le jeune homme a pâti de l'écart du début de parcours. D'autant plus que les conditions étaient particulièrement difficiles avec 15 cm de neige et un vent glacia à plus de 30km/h. Preuve s'il en faut que l'aviron est un sport qui demande une grande détermination.

Fort heureusement de la détermination, Samson en regorge et c'est pourquoi les dix prochains jours qui le séparent des Championnats de France vont lui permettre de monter d'un cran.

Dans la catégorie junior femme, Ilona Dargegen a réussi un très beau parcours en se classant 4ème place de la Finale C. La Chalonnaise avait à cœur de prendre sa revanche des 1/3 de finale, face à la Marseillaise. C'est chose faite et en plus avec une avance d'1.5'' d'avance.

Engagé en skiff sénior poids léger, Julien Fourcade a réussi comme sur ses autres parcours en terminant à la 5ème place de la Finale B. Un bon départ, mais son manque de kilomètres en bateau le pénalise sur la seconde partie de parcours.

Ethan et Samson se sont donc qualifiés pour les championnats de France bateaux courts qui se dérouleront du 15 au 17 avril 2022 à Cazaubon (Gers).

Pour l'heure, félicitons nos quatre jeunes qui ont dignement représenté leur club et la ville de Chalon-sur-Saône.

(Photo graciseuement fournie par le Cercle de l'Aviron de Chalon)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati