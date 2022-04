PRESIDENTIELLE - 105 élus de Bourgogne - Franche-Comté appellent à voter Anne Hidalgo

Communiqué :

Pour nous, c’est Anne Hidalgo !

L’appel de 105 élus de Bourgogne-Franche-Comté

Dimanche, nous, - maires, élus locaux, départementaux, régionaux, parlementaires - appelons toutes les femmes et tous les hommes chez qui résonnent les valeurs de justice sociale, de tolérance, de liberté, chez qui le grand défi climatique fait écho, à voter et faire voter pour Anne Hidalgo. Le projet de la candidate socialiste est adossé à la solide Histoire de la gauche qui a changé la vie avec ses conquêtes sociales : les congés payés, l’abolition de la peine de mort, les 35 heures, la décentralisation, le mariage pour toutes et tous... Oui, Anne Hidalgo fait le choix d’une société au cœur de laquelle la qualité et le soin sont portés à chaque vie !

Pour Anne Hidalgo la nouvelle promesse Républicaine c’est :

- Un présent qui revalorise et rémunère plus justement le travail, augmente le SMIC de 200euros net/mois, établit de nouvelles règles universelles d’assurance chômage et sécurise les transitions professionnelles...

- Un présent qui adapte les formations pour répondre aux besoins en compétences de nos entreprises, généralise l’alternance, donne davantage de moyens aux TPE pour la gestion des ressources humaines...

- Un présent qui revalorise les salaires des enseignants, modernise notre modèle pédagogique, crée un service public de la petite enfance...

- Un présent où notre jeunesse ose, rêve, crée et vit sans peur ni faim au ventre : avec une « loi d’urgence », la mise en place d’un revenu minimum jeunesse et une dotation de 5000 euros pour tout nouveau majeur

- Un présent où la démocratie vit : par la création d’un référendum d’initiative citoyenne, la prise en compte du vote blanc, le droit de vote dès 16 ans et pour les étrangers non-européens aux élections locales, la promotion de la culture partout, 1 milliard d’euros pour la lutte contre les violences faites aux femmes et un ministère des droits des femmes de plein exercice

- Un présent où l’écologie est le combat du siècle, avec le nucléaire comme énergie de transition, la lutte contre la précarité énergétique grâce au tiers-payant (760.000 logements par an), 4 grandes odyssées industrielles dans la santé, l’énergie, les mobilités et le numérique...

- Un présent avec une Europe plus humaine dans sa politique migratoire, plus juste économiquement et socialement, plus respectueuse de critères sociaux et environnementaux pour ses accords commerciaux, plus exigeante sur l’imposition des multinationales et leur transparence fiscale...

- Un présent où les sécurités sociales sont garanties : en consolidant l’hôpital public comme pilier de la santé des français, en assurant partout l’accès aux soins, en déclarant la retraite à 62 ans pour vivre vieux et mieux...

Militantes et militants politiques de la justice sociale et de la cause écologique, nous refusons le fatalisme d’une réélection qui serait déjà jouée. Nous réfutons également toute résignation à laisser l’extrême droite prospérer. Nous appelons au seul vote utile dimanche 10 avril, celui en faveur d’une gauche républicaine, sociale et écologique qu’incarne Anne Hidalgo.

Dufay Marie-Guite, Présidente du Conseil Régional BFC

Abdo Mounir, conseiller municipal de la Charité sur Loire (58)

Almeida José, Maire de Longvic (21)

Arnoult Isabelle, Présidente Communauté de Communes du Pays de Lure, Vice-Présidente Conseil Departemental70

Arnoux Denis, Maire de Pont de Roide (25)

Audard Patrick, Adjoint au maire de Chenove et Conseiller Départemental de Côte d'Or

Augé Kévin, Conseiller municipal Joigny (89)

Avena Christophe, Adjoint au Maire de Dijon (21), Conseiller departemental Côte d'Or

Ayache Patrick, Maire de Pirey (25), Vice Président du Conseil Régional BFC

Baehr Frédérique, Conseillère municipale déléguée à Besançon (25), Conseillère communautaire Grand Besançon

Barthelet Thomas, Adjoint au maire de Lons le Saunier (39)

Becquet Alain, Maire de Seurre (21), Conseiller Régional BFC

Berthier Christophe, Adjoint au maire Dijon (21)

Bodin Nicolas, Conseiller municipal Besançon (25), Vice Président Grand Besançon

Borcard Claude, Président Agglomération Lons le Saunier

Bouillier Fernand, Adjoint au maire de Gueugnon (71), VP Communauté de communes Entre Arroux, Loire et Somme

Boujlihat Hicham, Conseiller Municipal de Cosnes sur Loire (58), Vice Président du Conseil Régional BFC

Bourgeois Willy, Adjoint au Maire de Lons le Saunier, Vice Président du Conseil Régional BFC

Bourreau Dominique, Maire de Villeneuve la Guyard (89), Conseiller departemental de l'Yonne

Boyer Nadia, Conseillère Régionale BFC

Cagne Laurent, Conseiller municipal Chalon sur Saone (71)

Cambefort Mani, Conseiller municipal Auxerre (89)

Carrere Véronique, Conseillère municipal de Sens (89)

Carvoyeur Michel, Conseiller municipal Clamecy (58)

Charlet Damien, Conseiller départemental du Doubs

Charlier Franck, Adjoint au maire de Gueugnon (71), Conseiller Régional BFC

Charret-Godard Océane, Conseillère Municipale de Dijon (21), Vice Présidente du Conseil Régional BFC

Chatot Patrick, Adjoint au maire Orgelet (39)

Chauvelot-Duban Claudy, Vice Présidente Conseil Départemental Haute Saone

Chettouh Julie, Conseillère municipale Besançon (25)

Chevreux Christian, Conseiller municipal Longvic (21)

Colas Frédérique, 1ère adjointe au maire de Joigny (89), Conseillère departementale de l'Yonne

Coudry Sébastien, Conseiller Municipal Besançon (25)

Couillerot Evelyne, Adjointe au maire du Creusot (71), Vice Présidente CUCM, Conseillère departementale 71

Czerniak Rosa, Adjointe au maire Gueugnon (71)

Demerseman Gilles, Conseiller Municipal de Touçy (89), Conseiller Régional BFC

Dénia Hazaz, Conseillère municipale de Chevigny Saint sauveur (21)

Desabre Eliane, Adjointe au maire de Varennes Vauzelle (58), Conseillère départementale de la Nièvre

Detang Rémy, Maire de Quetigny (21)

Dumont Anne-Marie, Conseillère Régionale BFC

Durai Marie-Christine, Conseiller départemental du Doubs

Durain Jérôme, Sénateur de Saône et Loire, Conseiller Régional BFC

Durand Bernard, Conseiller departemental

Falconnet Thierry, Maire de Chenôve (21)

Fallet Jean-Paul, Conseiller départemental de la Nièvre (58)

Fevre Sophie, Conseillère municipale Auxerre (89)

Fonteray Jean-Luc, Conseiller departemental Saone et Loire

Fournier Philippe, Maire de Gergy (71)

Gauthier Jean-Luc, Maire de Dornes (58)

Ghezali Abdel, 1ère adjoint Besançon (25)

Gilbert Valentin, Maire de Jallanges (21)

Gillet Violaine, 1ère adjointe au maire de Gergy (71)

Guinot Gérard, Conseiller municipal Pontarlier (25)

Guyot Eric, Conseiller Municipal de Guerigny (58)

Guyot Justine, Maire de Decize (58), Vice Presidente du Conseil Departemental de la Nière

Hoareau Antoine, Adjoint au maire de Dijon (21), Vice Président Dijon Metropole

Houlley Eric, Maire de Lure (70), Vice Président du Conseil régional BFC

Jaudaux Marc, Maire d'Auvillars-sur-Saone (21)

Kalyntschulk Mathieu, Maire de Montenois (25), Conseiller Communauraire Pays de Montbeliard Agglomération

Koenders Nathalie, 1ère adjointe au maire de Dijon (21), VP Dijon Metropole, Conseillère departementale Côte d'Or

Krucien Raphaël, Conseiller départemental du Doubs

Lachambre Léo, Adjoint au maire de Chenôve (21)

Lagoutte Sebastien, Conseiller municipal Chalon sur Saone (71)

Lagrange Jean-Claude, Maire de Sanvigne (71), Conseiller Régional BFC

Lançon Eric, Conseiller Municipal Montbeliard (25), Conseiller Communautaire Pays Montbeliard Agglomération

Laroche Jérôme, Adjoint au maire de Lure (70)

Leblanc Nathalie, Conseillère Municipale de Chalon sur Saone, Vice Présidente du Conseil Régional BFC

Lehenoff Franck, Adjoint au Maire de Dijon (21)

Louis Isabelle, Conseillère municipale Montceau les mines (71), Vice Présidente CUCM

Luard Jean-Paul, Maire des Bizots (71)

Lucchesi Liliane, Conseillère Régionale BFC

Marthey Arnaud, Maire de Beaume les Dames, Conseiller Régional BFC

Marti David, Maire du Creusot, Président de la Communauté Urbaine du Creusot-Montceau

Martin Christine, Adjointe au maire de Dijon (21), Vice Présidente Dijon Metropole

Martin Michel, Adjoint au Maire d'Imphy (58)

Martin Pascal, Adjoint au Maire de Varennes vauzelles (58)

Martinez Laetita, Conseillère Municipale du Creusot (71), Vice Présidente du Conseil Régional BFC

Mathieu Sylvain, Conseiller Municipal de Château Chinon (58), Conseiller Régional BFC

Michel Carine, Adjointe à la maire Besançon (25)

Moinet Laurent, Conseiller municipal de Sens (89)

Nardin Sylvie, Conseillère Régionale BFC

Neugnot Michel, 1er Vice Président du Conseil Régional BFC

Niepceron Loïc, Conseiller Régional BFC

Pinto Jérémy, Adjoint au maire du Creusot (71)

Plaza Alexandre, Adjoint au maire de Gevrey Chambertin (21)

Poifol-Ferreira Isabelle, Conseillère municipale Auxerre (89), Conseillère régionale BFC

Poncet Frédéric, Conseiller Municipal de Saint Claude (39), Conseiller Régional BFC

Poujet Yannick, Adjoint à la maire Besançon (25)

Pribetich Pierre, Adjoint au Maire de Dijon (21), 1er Vice Président Dijon Metropole

Radreau Sophie, Maire de Bavans (25), Vicde Présidente Pays Montbeliard Agglomération

Rety Jean-Marc, Adjoint au maire de Lonvic (21), Conseiller Régional BFC

Roux Jean-Hugues, Conseiller municipal Besançon (25)

Salce Enio, Maire de Perreuil (71)

Selvez Laurent, Conseiller municipal Montceau les mines (71)

Soret Nicolas, Maire de Joigny(89), Vice président du Conseil régional BFC

Sorlin Juliette, Conseillère municipale Besançon (25)

Tonot Céline, 1ère adjointe au maire de Longvic (21)et Conseillère départementale de Côte d'Or

Untermaier Cécile, Députée de la Saone et Loire

Vernochet Jean-Yves, Maire de Montchanin (71)

Vigreux Thomas, Conseiller municipal Beame les dames (25), Président PETR Doubs central

Voillot Fabrice, Maire de Charbonnat (71), Conseiller Régional BFC

Vuillemot Cédric, Conseiller municipal Nommay (25)

Zehaf Marie, Conseillère municipale Besançon (25), Vice Présidente Grand Besançon

Zeiger Richard, Adjoint au maire de Joigny (71)

Zivkovic Sladana, Adjointe au maire Dijon (21), Vice Présidente Dijon Metropole