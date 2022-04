Paroisse du Bon Samaritain : horaires de la Semaine Sainte et des messes dominicales

Demain Dimanche 10 avril 2022, les Chrétiens entrent dans la Semaine Sainte qui les amènera jusqu'au Dimanche de Pâques le 17 avril 2022.

La Paroisse du Bon Samaritrain, laquelle couvre le quartier des Charreaux à Chalon sur Saône et les communes de Châtenoy le Royal, La Charmée, Lux, Saint Loup de Varennes, Saint Rémy, Sevrey, Varennes le Grand, indique dans sa feuille d'annonces le détail des cérémonies de la Semaine Sainte ainsi que les horaires des Messes dominicales jusqu'à fin mai 2022. A noter également quelques dates de la vie de la Paroisse et également un rappel du lieu des messes et célébrations dans l'église du Bourg à Saint Rémy et ce pendant la période des travaux dans l'église Sainte Thérèse.

JCR