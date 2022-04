PRESIDENTIELLE - Après le débat, Plus de 60 élus de Saône-et-Loire en faveur d’Emmanuel Macron

Communiqué :

Après le débat, une nouvelle tribune signée par + de 60 élus de Saône-et-Loire en faveur d’Emmanuel Macron.

De nombreuses personnalités de Saône-Et-Loire, ont déjà appeler à voter Emmanuel Macron (et pour n’en citer que quelques-unes : André Accary, Marie Mercier, Jérôme Durain, Jean-Patrick Courtois, David Marti, Sébastien Martin, Marie-Claude Jarrot … et bien d’autres, ainsi que les élus socialistes, radicaux de gauche et apparentés de la majorité régionale).



Plus de 60 élus de Saône-et-Loire appellent à nouveau à voter en faveur d'Emmanuel Macron



Nous sommes à quelques jours du second tour de l’élection présidentielle et le résultat n’a jamais été si ouvert. Nous avons chacun nos histoires politiques et personnelles. Elles sont plus ou moins anciennes, elles sont liées à nos parcours de vie et à ce qui a fait notre engagement dans notre département de Saône-et-Loire.

Républicains, progressistes, écologistes, gaullistes, centristes, sociaux-démocrates et sociaux-libéraux, ou élus sans étiquette mais pas sans valeurs, nous représentons tous une part de l'histoire politique dans notre département. Nous avons de nombreux points en commun même si nous nous sommes parfois opposés, en tous cas jamais sur l’essentiel.

Mais aujourd’hui nos différences valent beaucoup moins que ce qui nous unit et ce qui fonde notre pacte républicain.

Ce projet de dépassement des clivages politiques et sans doute idéologiques est un programme infiniment plus rassembleur que le programme d’effondrement que nous propose Marine le Pen.

Une bonne mesure pour la France n’est ni de gauche, ni de droite, ni du centre, ni des extrêmes : elle est une bonne mesure parce que c’est une mesure de bon sens et qu’elle est le fruit d’une concertation avec tous.

Dimanche, la France a rendez-vous avec son Histoire avec une question simple :

Qui pour présider aux destinées de la Nation ?

Quel Président pour assumer le rôle de chef des armées françaises déjà sollicitées sur de nombreux théâtres d’opération dans le monde ?

Quel Président pour porter la voix de la France en Europe et dans le Monde, une voix si singulière et si authentique ?

Quel Président pour mener les réformes de la transition environnementale qui sera cruciale pour laisser à nos enfants et petits-enfants un monde un peu meilleur que celui que nous avons trouvé ?

Quel Président pour assurer le pacte républicain et social, pour s’assurer que chacun trouve sa digne place dans la société, quel que soit ses origines et sa religion ?

Quel Président pour nous rassembler tous, malgré les difficultés et les oppositions, pour mener le pays vers plus de prospérité et de justice ?

Dimanche, notre réponse est unanime et sans ambiguïté, elle s’appellera Emmanuel Macron.