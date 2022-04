MARDI ALTERNATIF - L'eau, un enjeu de santé

C’est aussi une longue recherche humaine et scientifique qui tente de révéler ses secrets.

Modestement, nous en extrairons ce qui nous permettra de définir l’eau idéale et combien elle est essentielle au maintien d’un terrain favorable à la santé. Ensuite, nous aborderons la notion de mémoire de l’eau, sa dynamisation et son « information ». Enfin, plus pratiquement, nous observerons les différents types d’eau et niveaux de filtration …

Comme l’air et la terre, l’eau est un bien commun.



