Quand, suite à la COVID, la place aux fleurs 2022 se transforme en place aux animaux

Victimes de l’épidémie, les horticulteurs ont laissé place à un pépiniériste et une trentaine d’animaux d’une mini-ferme

Samedi 23 avril 11 h 30, se déroulait l’inauguration de l’événement Place aux Fleurs, situé Place de l'Hôtel-de-Ville à Chalon-sur-Saône. Si cette opération permet chaque année à des professionnels de proposer à la vente des variétés de plantes, fleurs et autres semis, cette année les deux horticulteurs qui étaient prévus pour cette animation étaient absents pour cause de Covid.

Seul le service horticulture de la ville de Chalon a continué sa tradition en offrant aux chalonnais une fleur, faisant bénéficier d’un service de rempotage et permettant de récupérer de la terre végétale. Toutefois, la présence d’un pépiniériste a permis aux visiteurs à la main verte de pouvoir trouver un peu de satisfaction.

Sinon, ce sont surtout la trentaine d’animaux de la mini ferme qui ont attiré l’attention des visiteurs avec notamment moutons, poules, cochons, canards, oies, poneys, chèvres, chevreaux… mais aussi perruches, colombes, Maine Coon et serpents que petits et grands ont pu caresser.

Lors de cet événement, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Véronique Avon, Conseillère Municipale Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Conseillère Déléguée aux actions en direction des jeunes, Monique Brédoire, Conseillère délégué chargés de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Romuald Sutter, Responsable des Espaces Verts, Bruno Cottier, Technicien aux Espaces Verts, Claude Jourdan, Président de l’Association de l’horticulture chalonnaise et de ses environs…

Une visite des stands avait lieu par les autorités avant le moment du discours :

Extrait du discours de Gilles Platret : « Je voudrais en présence des élus et en particulier d’Évelyne Lefebvre, vous dire un petit mot de remerciement pour celles et ceux qui ont accepté de venir participer à cette nouvelle édition […] Je voudrais une fois encore remercier la société d’horticulture qui est un partenaire constant à nos côtés et dont on a tellement besoin aussi pour faire vivre ces valeurs qui nous tiennent tant à cœur. C’est vrai que cette ville depuis longtemps fait une place importante à la biodiversité, elle l’a préservé et elle l’a cultivé et pourtant il y a bien des années on ne parlait pas de biodiversité comme on en parle aujourd’hui mais la ville de Chalon était déjà sur cette thématique et je trouve que c’est une ancienneté intéressante qu’il faut continuer de cultiver […] Je remercie tous les exposants qui viennent ici et qui proposent des choses pour tous les âges de la famille. Merci aussi à tous les agents des espaces verts pour le travail qu’ils effectuent et merci à toutes et à tous! ».

Stands présents lors de cet événement : Service des Espaces Verts, société d’horticulture de Chalon et de ses environs, peinture sur verre, apiculteur (miel de Chalon des toits de la salle Marcel Sembat), pépiniériste, Le Grand Chalon, l’association France Lyme…

Cet inauguration se terminait ensuite par le buffet de l’amitié organisé par le service réception de la Ville de Chalon.

