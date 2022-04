PREIDENTIELLE - Alain Suguenot, maire de Beaune, salue «une victoire qui oblige»

Communiqué de la Ville de Beaune du 24 avril 2022 :

Emmanuel Macron est réélu pour un nouveau mandat de 5 ans.

Mon premier message est bien sûr un message de félicitations puisque, malgré les circonstances internationales, il est le premier Président qui en dehors d’une cohabitation renouvelle ainsi son mandat.

C’est la victoire des valeurs républicaines mais cette victoire est une victoire qui oblige.

Qui oblige le nouveau Président à une écoute attentive du message des Françaises et des Français, des Bourguignons et des Beaunois qui ont été très nombreux à s’abstenir, y compris ceux qui n’ont pas adhéré au projet et qui se posent aujourd’hui des interrogations.

Il faut donc y apporter des réponses concrètes qui ne soient pas celles d’une pensée unique, mais qui ouvrent des perspectives à nos compatriotes afin qu’ils se sentent écoutés.

C’est bien sûr un message de reconstruction du lien social mais également de reconnaissance des territoires, qui ont quelquefois eu l’impression d’être si ce n’est oubliés mais quelque peu négligés au profit des métropoles.

C’est aussi le message de trop de nos concitoyens que l’on laisse au bord du chemin, victimes des fractures de notre société qu’elles soient économiques, qu’elles soient sociales ou numériques.

Dans moins de 2 mois, se dérouleront les élections législatives.

C’est l‘occasion pour tout un chacun de donner une voix forte à l’Assemblée Nationale, afin qu’un nouvel équilibre soit mis en place entre l’exécutif et le législatif.

J’appelle donc dès aujourd’hui à une mobilisation forte pour ce scrutin majeur, notamment dans des circonscriptions comme la nôtre, forte de sa diversité, et notamment très ancrée dans la ruralité, ce qui apporte souvent des leçons de bon sens dont nous avons certainement besoin aujourd’hui si nous voulons affronter les défis de demain.

C’est aussi cette majorité nouvelle qui, avec le Président de la République permettra de donner à la France les moyens de son message universel, dans les périodes troublées que nous vivons, y compris dans le nouveau contexte international.