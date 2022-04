Rififi au sein des Républicains en perspective...

Après la claque infligée à la Présidentielle, le parti LR se trouve écartelé entre la Macronie et les droites dites nationales. L'OPA réalisé par Emmanuel Macron sur la gauche en 2017 et en train de se formaliser sur les LR, comme prévu au programme, afin de créer un grand bloc "centriste" et de couper l'électorat français en trois grands blocs. A partir de là, le parti LR est face à un cruel dilemme, à savoir comment exister au milieu de tout ça.

Entre celles et ceux qui ont officialisé l'Appel Républicain à voter Emmanuel Macron au 2e tour contre Marine Le Pen et ceux qui ont préféré le "ni-ni" d'entre deux tours, l'heure est au règlement de comptes et à la reprise en main du parti.

Le Président du parti, Christian Jacob, élu à l'Assemblée Nationale depuis 27 ans, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne briguerait pas un autre mandat en juin prochain. Une annonce qui devrait précéder celle de son retrait de la présidence du parti. Un parti qui entend se reconstruire mais surtout limiter la débâcle annoncée pour les législatives sans compter l'hésitation permanente entre se rapprocher de la ligne présidentielle incarnée par Macron ou réaffirmer son indépendance. Autant d'interrogations qui suscitent une vague de remous au sein du parti.

Quoiqu'il en soit, la ligne dure, incarnée par Eric Zemmour, a vite montré ses limites, au regard des résultats enregistrés à la présidentielle. Ceux qui voyaient en Zemmour, une "bouffée d'oxygène" se sont réveillés avec la gueule des mauvais jours, au lendemain de la Présidentielle. Une ligne qui n'a pas su réveiller l'électorat Français avec là encore le risque de s'enfermer toujours plus loin dans des postures politiciennes toujours plus clivantes et toujours moins fédératrices susceptibles d'incarner une quelconque alternance politique.

Travailler avec la Macronie ? Sauver les meubles ? ou marquer son indépendance et se réaffirmer ? L'heure est au tatonnement au sein du parti Les Républicains. On en veut pour preuves, les déclarations contradictoires de ces derniers jours des cadres du parti. Il ne devrait d'ailleurs rien en sortir avant le jugement des législatives, point d'étape de la reconstruction, qui pourrait se transformer en une longue traversée du désert.

Laurent Guillaumé