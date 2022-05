Retour sur le repas breton à la Maison de quartier de la Paix

Les convives ont reçu la visite de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône qui était accompagné de l'adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Maxime Ravenet, et des conseillers chargés de mission Mémoire et monde patriotique, Serge Rosinoff, à l'animation commerciale, Véronique Avon, et des Relations avec les associations sportives, Bruno Rochette.

Au menu concocté par le traiteur Jacquard de Mervans :

Salade verte et crêpes

Filet mignon au cidre

Gratin de chou-fleur

Fromage blanc Faisselle/crème

Sablé breton aux framboises fraîches

Café ou thé avec ses petites douceurs

Vin blanc, rosé, rouge, crémant et boissons sans alcool

Étaient également présents, Cordélia Covillers, la reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône 2022, Honorine Vincent, la 2ème vice-reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône 2022, Ophélie Pierret, la reine de Lux 2022, Lisa Meunier, la reine de Sassenay 2022, Yvette Michelin, la présidente du comité Saint-Jean-des-Vignes, Hélène Berger, la présidente du comité Saint-Laurent, Martine Martin, la présidente du Comité du Carloup-Place de Beaune, Roger Blaind, le président du comité Clair Logis-Coubertin, Chantal Thomas, vice-présidente du comité de bienfaisance des quartiers Boucicaut-Colombière-Verrerie- Champ Fleuri , et l'incontournable président de l'Union des comités de quartier, Michel Duployer qui a animé ce repas breton.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati