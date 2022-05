Mandol’in Echo donne son concert de printemps ce samedi 7 mai à la Maison des Syndicats

Depuis deux ans et le début du premier confinement, de report en annulation et d’annulation en report, suite aux contraintes liées à la pandémie de Covid-19, on n’osait plus y croire... L’attente a été longue, très longue, mais va enfin se terminer ce samedi 7 mai. Avec la tenue d’un concert commun à la salle des congrès de la Maison des Syndicats de Chalon, à partir de 17 heures.



Aboutissement de contacts noués il y a maintenant sept ans entre Josiane Blavier et Marie-Laure Makovic-Schmitt, les deux directrices musicales, dans le cadre de l’Académie Intégrale des COrdes Pincées(AICOPI) de Metz, association qui, comme son nom l’indique, a pour but la formation continue, la diffusion et la pratique des instruments à cordes pincées.

Un nouveau directeur musical

La dernière prestation de Mandol’in Echo remonte au 19 décembre dernier au temple de l’Eglise Réformée de Chalon. Depuis, l’ensemble à plectres a changé de direction musicale, Rafael Hernandez-Duarte succédant à Josiane Blavier, qui souhaitait en être déchargée. Rafael Hernandez-Duarte n’est pas un inconnu du public chalonnais, qui a pu découvrir son immense talent dès 2019. Natif de Colombie, il a commencé la guitare à 9 ans. Après avoir obtenu une licence de fin d’études musicales et instrumentales, il a rapidement participé à de nombreux festivals nationaux et internationaux en Amérique du Sud en tant que guitare solo. Avant de poser son instrument en France, où il étudie actuellement à l’Ecole supérieure de musique de Bourgogne Franche-Comté.

Pour ce concert de printemps, les neufs instrumentistes qui composent habituellement le groupe seront rejoints par un couple de musiciens du nouvel orchestre interrégional Mandolinissimo et interpréteront en première partie cinq morceaux, dont une transcription de la célébrissime Traviata de Giuseppe Verdi et une du Chant du matin, que l’on doit à sir Edward Elgar, l’auteur du non moins connu Pomp and Circumstance.

Un invité d’honneur

La seconde partie sera assurée par l’ensemble Guitare-Mandoline de Jarville-La-Malgrange, dirigé par Marie-Laure Makovic-Schmitt, élève du maestro Julien Leroy au Conservatoire à rayonnement régional de Metz. Créé en 1991, à la suite d’une animation en milieu scolaire, l’orchestre rassemble une quinzaine de musiciens amateurs, mandoliniste, mandoliste, guitariste et même contrebassiste et violoncelliste. Pour le plus grand bonheur des mélomanes chalonnais et grandchalonnais espérés nombreux, il jouera notamment la musique du film Borsalino, immortalisé par Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, une musique composée par Claude Bolling, l’air de la chanson Porqué te vas, thème musical du film Cria cuervos de Carlos Saura, et une transcription du fameux prélude de César Franck, dédié à son ami Camille Saint-Saens.

Avant de tous se retrouver pour un final, au programme duquel figurent trois compositions spécifiques Black Rain du mandoliniste japonais Goshi Yoshida, Planxty O Carolan du guitariste allemand Bruno Szordikowski et Rumba d’un autre guitariste allemand Dieter Kreidler.

Un concert à ne manquer sous aucun prétexte... Et si malheureusement c’est le cas, qu’à cela ne tienne, Mandol’in Echo vous fixe d’ores et déjà rendez-vous le samedi 11 juin à 17 heures en l’église de Mont Saint-Vincent, invité par Passion Patrimoine, puis le dimanche 18 septembre en l’église de Brancion à l’occasion des Journées du Patrimoine et enfin les 4 et 19 mars 2023 dans le cadre du festival Italiart de Dijon.

Gabriel-Henri THEULOT