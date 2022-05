LEGISLATIVES - La majorité présidentielle investit à tour de bras... et en Saône et Loire ?

187 candidats ont été investis ce jeudi officiellement par la Majorité Présidentielle qui désormais s'intitule Renaissance... Et du côté des 5 circonscriptions de Saône et Loire ?

La première vague des investitures pour les candidates et les candidats de la majorité présidentielle vient de tomber. Avec plusieurs noms dévoilés pour la Bourgogne et la Franche-Comté. Mais pas encore pour ce qui concerne la Saône-et-Loire et la Côte-d'Or.

