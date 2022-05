La quadrette Griffonnet-Blondet-Bertheau-Jaccoux remporte le concours du Challenge René Volet de Saint-Germain-du-Bois

19 équipes étaient présentes !

Daniel David le président du Club de Saint-Germain-du-Bois (boules lyonnaises) et les membres du Club étaient plus que satisfaits ce jeudi 5 mai, pour le concours quadrettes vétérans du 'Chalenge René Volet', qui affichait complet avec 19 équipes présentes.

Organisé sur toute la journée avec 2 parties de 1 heures 30 (le matin) et 1 partie de 2 heures (l’après-midi), ce concours a vu les équipes assurer le spectacle devant un public venu nombreux.

Des joueurs concurrents des départements voisins de Côte d’Or et du Jura sont venus se confronter aux équipes de Saône-et-Loire. Après trois parties effectuées par chaque équipe le classement était divulgué et la soirée se terminait par la remise des récompenses aux 3 premiers du concours et le traditionnel verre de l’amitié.

La quadrette Patrick Griffonnet- Jean Philippe Blondet- Marie-Thérèse Bertheau et Maurice Jaccoux terminait 1er du concours (13 à 1 contre Lons-le-Saunier, 13 à 0 contre Poligny et 13 à 1 contre Dole).

Clin d’œil à la table de marque,

Au service de la buvette

Et à la sympathique équipe de Crissey

J.P.B