A l'hôpital de Chalon-sur-Saône, nichoirs et panneaux photovoltaïques font bon ménage

Info-Chalon a interrogé Marie Gay, Chef de projets à la Direction Développement TotalEnergies Renouvelables et Eric Toque, Directeur Technique* Hôpital Chalon, qui nous disent tout sur le dispositif photovoltaïque mis en place sur ce site et sur ce projet de préservation de la biodiversité locale.

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’installation de ces panneaux photovoltaïques sur le parking de l’Hôpital de Chalon-sur-Saône ?

Le projet des ombrières sur le parking de l’hôpital William Morey a été initié en janvier 2019 à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt de l’hôpital et pour lequel la société Total Quadran - devenue TotalEnergies Renouvelables en 2021 – a été lauréate. La phase de développement du projet – études techniques et obtention des permis – a nécessité environ 2 années. Sa construction quant à elle, a duré 6 mois et s’est achevée par la mise en service des 8 ombrières photovoltaïques durant l’été 2021.

Elles sont constituées de 4 188 panneaux, d’une puissance globale installée de 1.8 MW. Ces panneaux performants, sont de la marque SunPower. Les ombrières photovoltaïques couvrent l’équivalent d’environ 1 hectare et viennent protéger des intempéries et du soleil, environ 650 places de stationnement.

TotalEnergies Renouvelables assure leur exploitation pendant 20 ans avant de les rétrocéder au Centre Hospitalier. A noter, également, que ce projet a bénéficié d’une opération de financement participatif ouvert successivement au personnel de l’hôpital, aux habitants du Grand Chalon et aux citoyens des départements limitrophes.

Combien d’énergie cela permet-il de produire ?

La production annuelle est de 2.1 GWh. Elle participe à la consommation de l’hôpital, à hauteur de 20% de ses besoins annuels. L’intégralité de la production solaire est consommée par le Centre Hospitalier.

Des bornes pour voitures électriques ont également été mises en place ?

Six bornes doubles d’une puissance de 7 kW ont été mises en service début avril, elles permettent la recharge de 12 véhicules. Elles sont à destination du personnel de l’hôpital qui peut recharger sa voiture à un tarif préférentiel. Six autres bornes simples pour vélos et trottinettes complètent le dispositif dans le garage à vélos sécurisé réservé au personnel. Ces actions permettent de favoriser le développement de la mobilité douce et de lutter contre les effets du réchauffement climatique tout en réduisant la pollution.

Comment est née l’idée d’installer des nichoirs sur cette zone ?

Le Centre Hospitalier William Morey avait la volonté de pousser plus loin sa démarche de transition énergétique et écologique et, en particulier, à l’aide d’une action sur la biodiversité en proposant des abris à la faune locale. C’est ainsi que 15 nichoirs pour moineaux, 8 gîtes à chauves-souris et 1 hôtel à insectes ont été posés. L’intervention a été réalisée par la SCOP Symbiosphère, à laquelle nous avions déjà fait appel sur d’autres projets. Unique en France, elle a été fondée par une écologue (Leslie Faggiano), un ingénieur environnement (Yann Le Portal) et un menuisier qualifié (Pierre Le Portal). Elle œuvre dans la fabrication de nichoirs adaptés à la morphologie et aux besoins de différentes espèces comme les moineaux, les mésanges, les chauves-souris mais aussi certains rapaces et mammifères. Comme ils ont également pour mission la sensibilisation du public, c’est naturellement qu’il a été demandé à Symbiosphère de revenir à Chalon-sur-Saône pour intervenir auprès d’enfants de l’école Jean Lurçat et de jeunes du service pédiatrique de l’hôpital.

Il a aussi été décidé, au gré des discussions entre l’hôpital et TotalEnergies Renouvelables, d’associer au projet d’ombrières, d’autres actions en faveur du développement durable. Les arbres retirés lors des travaux de pose des ombrières ont été replantés sur le CHS de Sevrey. Les candélabres ont été en partie récupérés par la ville de Chalon sur Saône et remplacés par un éclairage LED intelligent qui ne s’allume qu’au passage d’un piéton ou d’un véhicule.

Comment se passe la cohabitation activité de parking/nichoirs ?

Pour cette première année, le taux d’occupation des nichoirs est particulièrement haut, puisqu’il est de 85%. Et nous avons été surpris de constater, que ceux qui sont les plus exposés au passage des voitures et des visiteurs, sont ceux qui ont été systématiquement occupés. En revanche, les gîtes à chauve-souris sont vides. Mais ce résultat n’est pas étonnant. Outre le fait que ce soit encore trop tôt dans la saison, les chauves-souris ont pour habitude d’utiliser le même gîte d’une année sur l’autre, sauf en cas de perturbation ou destruction de celui-ci.

Il est également, amusant de constater que les oiseaux ont su profiter de tous les recoins de la structure. Plusieurs nids sont présents à l’extrémité des piliers entre le poteaux en acier et son habillage en bois. Cette mesure, purement esthétique, prend à présent une valeur écologique.

A préciser aussi qu’en décembre 2021, le Centre Hospitalier William Morey a été primé du Trophée SANTE ACHATS 2021 dans la catégorie « Achat Durable et Responsable » pour la mise en place d’une concession avec TotalEnergies Renouvelables, dans l’objectif de rendre ses parkings plus respectueux de leur environnement. Ce trophée vient couronner à la fois les ombrières photovoltaïques et les mesures qui y sont associées.

Les équipes de TotalEnergies tiennent à féliciter les équipes du Centre Hospitalier pour leur implication et leur motivation à voir aboutir un projet vertueux en phase avec les objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial du Grand Chalon.

Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=W_lIMR-De5s&t=1s

*Eric Toque est Directeur des Services Techniques, de la Sécurité et du Développement Durable du Centre Hospitalier William Morey et et plus largement de la communauté hospitalière Saône-et-Loire Nord - Morvan

Propos recueillis par SBR, photos nichoirs : SBR - Photos par drone (prises par Another Vision) fournies par Marie Gay pour publication, crédits photos : TotalEnergies Renouvelables.