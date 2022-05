Quel est votre avis sur l'état de l'offre de santé en Saône et Loire ?

L’Union Départementale CGT 71, l’Union Locale de Chalon, l’USD CGT Santé et Action Sociale 71 et le syndicat CGT du Centre Hospitalier William Morey sont allés à la rencontre de la population du bassin Chalonnais le 4 mai 2022 devant l’Hôpital. Une cinquantaine d’usagers ont rempli le questionnaire pour faire un état de l’offre dans le département. Ces questionnaires seront par la suite analysés pour ajuster les propositions et revendications afin d’améliorer le service public de santé. Avant l’initiative chalonnaise, la CGT s’est rendue devant les Hôpitaux de Paray le Monial, Montceau et s’en suivront Autun et Macon